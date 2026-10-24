به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی، عصر شنبه در جریان بازدید از مجتمع آبرسانی شهید سلیم‌زاده، با حضور مدیرعامل آبفای استان اردبیل، بخشدار مشگین شرقی و جمعی از مسئولان، اظهار کرد: این طرح با هدف تأمین آب شرب ۲۰۸ روستا و پنج شهر شهرستان در حال اجراست و پس از سال‌ها توقف، روند اجرایی آن شتاب گرفته است.

وی افزود: در راستای پیگیری‌های مستمر برای خروج این طرح از رکود ۱۱ ساله، ۱۶۵ میلیارد تومان از محل ماده ۵۶ توسط سازمان برنامه و بودجه، ۷۵۰ میلیارد تومان در جریان سفر رئیس‌کل بانک مرکزی به استان با حمایت استاندار اردبیل و همچنین ۲۲۴ میلیارد تومان از محل مولدسازی برای ادامه روند اجرایی طرح مصوب و تخصیص یافته است.

فرماندار مشگین‌شهر ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیرعامل آبفای استان اردبیل و مجموعه معاونان، کارشناسان و پیمانکار طرح، بر ضرورت تداوم عملیات اجرایی و تسریع در تکمیل این پروژه تأکید کرد.

بخشی ادامه داد: با تأمین منابع مالی و فعال شدن عملیات اجرایی، این طرح در سه ماه گذشته به ۲۲ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده و انتظار می‌رود روند اجرای آن با جدیت بیشتری ادامه یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، آب خام سد سبلان پس از اجرای خط انتقال به طول ۱۴ کیلومتر به تصفیه‌خانه مجتمع منتقل خواهد شد که تاکنون پنج کیلومتر از عملیات لوله‌گذاری این خط انجام شده است.

پس از انتقال و تصفیه آب خام، مجتمع آبرسانی شهید سلیم‌زاده امکان تأمین آب شرب ۲۰۸ روستا و پنج شهر را فراهم خواهد کرد و نقش مهمی در تأمین آب پایدار منطقه خواهد داشت.