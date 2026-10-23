فاطمه(س) الگوی دفاع از ولایت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد باقری‌ارومی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، با تسلیت شهادت حضرت فاطمه(س) و آغاز ایام فاطمیه، به بیان ویژگی‌های آن بانوی بزرگوار پرداخت و گفت: ایشان نه فقط برای دختران، زنان و مادران، بلکه برای همه انسان‌ها الگویی شایسته در دفاع از حریم امامت و ولایت است و باید روش زندگی ایشان را در زندگی خود عملی کنیم.

وی سالروز شهادت آیت‌الله سید مصطفی خمینی، فرزند ارشد امام خمینی(ره)، را گرامی داشت و اظهار داشت: شهادت آقا سید مصطفی باعث سرعت یافتن حرکت انقلاب اسلامی و پیروزی نور بر ظلمت شد و امروز پس از ده‌ها سال، یک بار دیگر شهادت رهبر شهید ما باعث سرعت گرفتن حرکت جبهه مقاومت در نابود کردن استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی شده است.

امام جمعه منطقه مرزی ارشق با شرح اوضاع آشفته کشورهای اروپایی، به‌ویژه فرانسه، تصریح کرد: گرانی سوخت و به تبع آن گرانی دیگر کالاها در اثر بسته ماندن تنگه هرمز، دامن کشورهای اروپایی بدعهد را گرفته است؛ کشورهایی که روزی مکانیسم ماشه و تحریم‌های ظالمانه‌ای علیه ما فعال کردند.

وی با بیان اینکه اکنون قدرت الهی در دستان نیروهای مسلح ما آشکار شده و اجازه عبور هیچ شناوری از تنگه هرمز را نمی‌دهد، افزود: باید دنیا بفهمد که این ایران اسلامی است که می‌تواند شریان حیاتی انرژی و اقتصاد جهان را قطع کند و اگر خطای جدیدی از دشمن سر بزند، کابل‌های ارتباطی اینترنت و هوش مصنوعی قطع خواهد شد تا دنیا در حیرتی عمیق فرو رود.

حجت‌الاسلام باقری‌ارومی هفته تربیت بدنی را گرامی داشت و بر اهمیت ورزش در سلامت جسمی، نشاط روحی و شادابی جامعه تأکید کرد و خاطرنشان کرد: با تغییر سبک زندگی و تغذیه، ورزش برای حفظ سلامتی و پیشگیری از بیماری‌هایی همچون سرطان و سکته بسیار مهم و ضروری است.