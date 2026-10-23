هیچ کشوری نباید حقوق اساسی ملت خود را نادیده بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جابر عزیزی، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه بیله سوار، با تأکید بر ضرورت تقوای الهی، نسبت به ابعاد جنگ ترکیبی دشمن در روزهای آینده هشدار داد و اظهار کرد: دشمن مستأصل برای حفظ بقا و دستاوردسازی، ممکن است به طراحی و اجرای سناریوهای جدید جنگی روی بیاورد، اما تجربه‌های تاریخی و واقعیت‌های میدان نشان می‌دهد که بار دیگر با شکست سنگین مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به پرسش‌های مطرح‌شده در جامعه درباره احتمال وقوع جنگ یا عدم وقوع آن، افزود: این پرسش‌ها جدی و قابل تأمل هستند؛ دشمن برای خروج از بن‌بست‌های خود و حفظ نظام سلطه، به دنبال ایجاد بحران و تنش است، اما ملت ایران با تکیه بر تجربه‌های گذشته، قدرت بازدارندگی و انسجام ملی، در برابر این توطئه‌ها ایستادگی خواهد کرد.

جنگ شناختی؛ محور اصلی توطئه دشمن

امام جمعه بیله‌سوار، جنگ شناختی و سلطه رسانه‌ای را از مهم‌ترین محورهای تقابل آینده دانست و گفت: دشمن تلاش خواهد کرد در میانه جنگ با القای ناامیدی، القای شکست، ایجاد تفرقه، متهم‌سازی و مقصرسازی، روایت سازی دروغین و بسته نطامی و روانی دشمن در کنار بسته نطامی ، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد. در چنین شرایطی، برخورداری از بصیرت، تحلیل دقیق رویدادها و توجه به منابع معتبر خبری، ضرورتی انکارناپذیر است.

حجت الاسلام عزیزی با اشاره به تجربه ملت ایران در دوران هشت سال دفاع مقدس و جنگ‌های اخیر، خاطرنشان کرد: ملتی که در سخت‌ترین شرایط تاریخی در برابر دشمنان ایستادگی کرده و محاسبات آنان را برهم زده است، امروز نیز با اتکا به توانمندی‌های دفاعی، اقتدار ملی و ایمان مردم، اجازه تحقق اهداف دشمن را نخواهد داد چرا که دشمنی که در مقابل حماس و یمن و حزب الله شکست بخورد تکلیفش در مقابل ایران معلوم خواهد بود .

وی جنگ احتمالی پیش‌رو را ناشی از واکنش و استیصال دشمن دانست و تأکید کرد: تکرار خطاهای محاسباتی گذشته، دشمن را با واقعیت قدرت ایران و جبهه مقاومت روبه‌رو خواهد کرد. آینده از آن ملت‌هایی است که در برابر سلطه‌گری، جنگ‌افروزی و غارت منابع ملت‌ها تسلیم نمی‌شوند.

امام جمعه بیله‌سوار در ادامه، حفظ وحدت ملی، افزایش بصیرت و حضور آگاهانه مردم در صحنه را از مهم‌ترین ضرورت‌های روزهای پیش‌رو برشمرد و ابراز امیدواری کرد که ملت ایران این مرحله را نیز با سربلندی و اقتدار پشت سر بگذارد.

مکتب فاطمی؛ الگوی جامع عزت، عفاف و استکبارستیزی

خطیب جمعه بیله‌سوار با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، مکتب آن بانوی بزرگ اسلام را الگویی جامع برای سعادت بشریت و جامعه اسلامی دانست و اظهار داشت: ایام فاطمیه فرصتی ارزشمند برای بازخوانی ابعاد گوناگون شخصیت فاطمی، زیست عفیفانه، هویت زن صالحه، استکبارستیزی، برکات قیام فاطمی و ایستادگی در برابر جریان‌های سلطه‌گر است.

وی افزود: جامعه فرهنگی باید ترویج و تبیین معارف فاطمی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد؛ چراکه سیره حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها، الگویی ماندگار برای تربیت نسل مؤمن، حفظ کرامت زن، تقویت بنیان خانواده و مقابله با انحرافات فرهنگی است.

خطاب به مسئولان جمهوری آذربایجان؛ حقوق مردم و احکام الهی محترم شمرده شود

حجت الاسلام عزیزی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به مسائل مربوط به حقوق و آزادی‌های دینی در جمهوری آذربایجان، بر ضرورت احترام به حقوق مردم تأکید کرد و گفت: هیچ کشوری نباید حقوق اساسی ملت خود را نادیده بگیرد و مسئولان کشور همسایه نیز باید با تکریم حقوق مردم، به باورها و اعتقادات دینی آنان احترام بگذارند.

وی با تأکید بر جایگاه حجاب در آموزه‌های اسلامی، نسبت به پیامدهای تقابل با احکام الهی هشدار داد و از دختران جمهوری آذربایجان دعوت کرد برای ادامه تحصیل به شهر بیله‌سوار سفر کنند و افزود: مردم این دیار با کمال افتخار پذیرای این عزیزان هستند و از حضور و تحصیل آنان استقبال می‌کنند.

فرهنگ بسیجی و پدافند غیرعامل؛ دو مؤلفه مهم اقتدار ملی

امام جمعه بیله‌سوار همچنین با گرامیداشت هفته بسیج دانش‌آموزی و یاد و خاطره شهید محمدحسین فهمیده، بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار، مسئولیت‌پذیری، شجاعت و روحیه مقاومت در میان نسل نوجوان و جوان تأکید کرد.

وی با اشاره به هفته پدافند غیرعامل، ارتقای آمادگی عمومی، پیشگیری از تهدیدها، تقویت زیرساخت‌های حیاتی و افزایش آگاهی مردم در برابر تهدیدهای دشمن را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: پدافند غیرعامل، بخشی مهم از راهبرد حفظ امنیت و پایداری کشور در برابر تهدیدهای نظامی، اقتصادی، رسانه‌ای و زیرساختی است.