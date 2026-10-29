به گزارش خبرنگار مهر، هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال با برگزاری ۶ دیدار روز (پنجشنبه هفتم آبان) از ساعت ۱۶ آغاز می‌شود و یک مسابقه نیز روز جمعه هشتم آبان برگزار خواهد شد. هفته‌ای که در آن گهر زمین سیرجان و پالایش نفت بندرعباس برای ادامه رقابت در بالای جدول به میدان می‌روند و در مهم‌ترین دیدار هفته نیز مس سونگون و گیتی‌پسند اصفهان در یک جدال حساس برابر یکدیگر قرار می‌گیرند.

گهر زمین به دنبال تثبیت صدرنشینی

گهر زمین سیرجان که در هفته گذشته با گل دیرهنگام حسین طیبی دلسوختگان قم را شکست داد و صدرنشینی خود را تثبیت کرد این هفته میزبان پردیس شهید شیری قزوین است. سیرجانی‌ها در شرایطی به این مسابقه می‌رسند که برای حفظ فاصله با تعقیب‌کنندگان خود به سه امتیاز نیاز دارند و روی کاغذ فرصت مناسبی برای ادامه روند موفقیت‌آمیزشان پیش رو دارند. در سوی مقابل پردیس شهید شیری پس از شکست چهار بر صفر برابر پالایش نفت بندرعباس کار دشواری برای متوقف کردن صدرنشین خواهد داشت.

پالایش نفت بندرعباس در تعقیب صدرنشین

پالایش نفت بندرعباس که در هفته نهم با پیروزی چهار بر صفر برابر پردیس شهید شیری قزوین قدرت هجومی خود را به نمایش گذاشت این هفته باید در خانه نگین تندیس قرچک به میدان برود. نفتی‌ها برای ادامه رقابت با تیم‌های بالای جدول به دنبال کسب سه امتیاز این مسابقه هستند اما نگین تندیس پس از تساوی سه بر سه برابر پالایشگاه نفت شازند نشان داده که می‌تواند برای حریفان دردسرساز شود. از دست دادن امتیاز در این مسابقه می‌تواند کار پالایش نفت را در ادامه مسیر دشوارتر کند.

شهرآورد بزرگ در سونگون؛ گیتی‌پسند به دنبال جبران

مهم‌ترین مسابقه هفته دهم روز جمعه هشتم آبان برگزار می‌شود جایی که مس سونگون ورزقان میزبان گیتی‌پسند اصفهان خواهد بود. دو تیم پرافتخار فوتسال ایران در شرایطی مقابل هم قرار می‌گیرند که مس در هفته گذشته با نتیجه دو بر یک سن‌ایچ ساوه را شکست داد و گیتی‌پسند در شهرآورد اصفهان با وجود بازگشت از شکست سه بر یک در نهایت به تساوی چهار بر چهار مقابل پالایش نفت اصفهان رضایت داد.

این مسابقه برای هر دو تیم اهمیت زیادی دارد. مس سونگون به دنبال ادامه روند پیروزی‌های خود است و گیتی‌پسند نیز برای جبران امتیازهای ازدست‌رفته و باقی ماندن در کورس بالای جدول به نتیجه مطلوب نیاز دارد. با توجه به کیفیت فنی دو تیم و حساسیت رقابت در این مقطع از فصل این دیدار می‌تواند یکی از تعیین‌ کننده‌ترین مسابقات هفته باشد.

سایر دیدارهای هفته دهم

در دیگر مسابقات روز پنجشنبه دلسوختگان قم برابر دائم‌پناه مشهد قرار می‌گیرد دو تیمی که برای بهبود وضعیت خود به امتیازهای این مسابقه نیاز دارند. شهرداری ساوه نیز میزبان پالایشگاه نفت شازند خواهد بود. شازندی‌ها پس از تساوی هفته گذشته به دنبال بازگشت به مسیر پیروزی هستند.

در دیگر دیدارها پالایش نفت اصفهان پس از توقف گیتی‌پسند به مصاف فولاد زرند ایرانیان می‌رود و فولاد هرمزگان نیز میزبان سن‌ایچ ساوه خواهد بود. این مسابقات برای تیم‌هایی که در پی بهبود جایگاه خود در جدول هستند فرصت مهمی برای کسب امتیاز به شمار می‌رود.

پنجشنبه هفتم آبان

* دلسوختگان قم - دائم پناه مشهد

* شهرداری ساوه - پالایشگاه نفت شازند

* نگین تندیس قرچک - فوتسال پالایش نفت بندرعباس

* پالایش نفت اصفهان - فولاد زرند ایرانیان

* فولاد هرمزگان - سن ایچ ساوه

* گهر زمین سیرجان - پردیس شهید شیری



جمعه هشتم آبان

* مس سونگون - گیتی پسند