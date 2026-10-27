برد نزدیک استقلال و پیروزی پرگل پالایش نفت در هفته دوم لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته دوم لیگ برتر فوتسال زنان کشور امروز (سه‌شنبه ۵ آبان) از ساعت ۱۱ در دو گروه برگزار شد که در مهم‌ترین مسابقات استقلال تهران و پالایش نفت آبادان برابر حریفان خود به پیروزی رسیدند.

در یکی از دیدارهای حساس گروه نخست استقلال تهران که فصل گذشته عنوان قهرمانی را به دست آورده بود برابر گلبرگ تاکستان قرار گرفت و در مسابقه‌ای نزدیک حریف خود را با نتیجه ۳ بر ۲ شکست داد.

نرجس کریمی‌نسب، محدثه محمدی و مهتاب بنایی برای استقلال تهران گلزنی کردند. در سوی مقابل نیز ملینا مرزبان و مرجان یوسفی گل‌های گلبرگ تاکستان را به ثمر رساندند اما تلاش این تیم برای تغییر نتیجه کافی نبود و استقلال زمین مسابقه را با پیروزی ترک کرد.

در دیگر دیدار مهم این هفته از گروه دوم پالایش نفت آبادان در دیداری خارج از خانه مقابل پلی‌وایتال دلیجان به میدان رفت و با ارائه نمایشی برتر موفق شد میزبان خود را با چهار گل از پیش رو بردارد.

سارا شیربیگی با به ثمر رساندن دو گل نقش مهمی در پیروزی نماینده آبادان داشت و فاطمه حسینی و شقایق معتمدی نیز هر کدام یک بار دروازه حریف را باز کردند تا پالایش نفت آبادان این مسابقه را با برتری قاطع ۴ بر صفر به پایان برساند.

نتایح دیدارهای هفته دوم لیگ برتر فوتسال زنان به شرح زیر است:

گروه اول:

*استقلال تهران ۳ - گلبرگ تاکستان ۲

*پالایش نفت اصفهان ۸ - مس رفسنجان صفر

گروه دوم:

*نور ملارد ۶ - پارسه کرمان یک

*فولاد هرمزگان۴ -ابومسلم مشهد یک

*سپاهان اصفهان ۲ - تکنیک برتر بابلسر یک

*پلی‌وایتال دلیجان صفر - پالایش نفت آبادان ۴