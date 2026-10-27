دعوت ۱۴ بازیکن به اردوی تیم ملی فوتسال بانوان

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم ملی فوتسال بانوان ایران از ۱۱ آبانماه در مرکز ملی فوتبال آغاز می شود که شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان، اسامی ۱۴ بازیکن به این اردو را د به شرح زیر اعلام کرد:

مریم سادات‌سید، شقایق متعمدی سده، زهرا کیانی، الهام عنافچه، فهیمه قنبری از خوزستان

مریم قائد امینی، یاسمین مروت‌نژاد، آذین نخعی از اصفهان

فاطمه رحمتی از مرکزی

آرزو کریمی از خراسان رضوی

اردوی فوق از روز ۱۱ تا ۱۲ آبانماه در تهران برگزار می شود و سپس بازیکنان تهران را به مقصد چین ترک می کنند تا در تورنمنت چین حضور داشته باشند.

این اردو در ادامه برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی فوتسال بانوان برای حضور در رقابتهای بین المللی برگزار می‌شود و بازیکنان زیر نظر کادر فنی تمرینات خود را دنبال خواهند کرد.