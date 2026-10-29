هفته دهم لیگ برتر فوتسال با برد پرگل گهر زمین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های هفته دهم لیگ برتر فوتسال ایران امروز (پنج‌شنبه ۷ آبان) با برگزاری ۶ دیدار آغاز شد. در مهم‌ترین بازی‌ها گهر زمین با ۱۰ گل از سد پردیس شهید شیری عبور کرد. پالایش نفت بندرعباس هم بر نگین تندیس قرچک غلبه کرد.



گهر زمین با این نتیجه با ۲۶ امتیاز هم‌چنان صدرنشین است. پالایش نفت بندرعباس با ۲۳ امتیاز در رده دوم قرار دارد و فولاد هرمزگان با ۱۹ امتیاز در رتبه سوم است.



در آخرین و مهم‌ترین دیدار هفته مس سونگون از ساعت ۱۵ فردا (جمعه) میزبان گیتی پسند اصفهان خواهد بود.



نتایج روز نخست هفته دهم لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:



*دلسوختگان قم ۲ - دائم پناه مشهد ۲



*شهرداری ساوه ۳ - پالایش نفت شازند ۳



*نگین تندیس قرچک ۲ - پالایش نفت بندرعباس ۵



*پالایش نفت اصفهان یک - فولاد زرند ایرانیان صفر



*فولاد هرمزگان ۲ - سن‌ایچ ساوه ۲



*گهر زمین سیرجان ۱۰ - پردیس شهید شیری صفر