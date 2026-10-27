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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۳۲

آرمودیان‌مقدم: پدافند غیرعامل با مدیریت بحران تفاوت دارد

آرمودیان‌مقدم: پدافند غیرعامل با مدیریت بحران تفاوت دارد

دماوند- معاون فرماندار دماوند با تأکید بر ضرورت تفکیک پدافند غیرعامل از مدیریت بحران، از برنامه‌ریزی برای آموزش دانش‌آموزان همه مقاطع و برگزاری مانور جامع قطع برق خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین آرمودیان‌مقدم، بعد از ظهر سه‌شنبه،در همایش گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل دماوند، با تأکید بر ضرورت شناخت تفاوت پدافند غیرعامل و مدیریت بحران، اظهار کرد: پدافند غیرعامل بر اقدامات حفاظتی و پیشگیرانه پیش از وقوع بحران تمرکز دارد، اما برخی دستگاه‌های اجرایی این دو مفهوم را یکسان تلقی می‌کنند.

آرمودیان‌مقدم با اشاره به نحوه ارائه گزارش اقدامات دستگاه‌ها در جلسات اداری افزود: در برخی موارد، پاسخ مسئولان به پرسش‌های مربوط به پدافند غیرعامل، بیشتر ناظر بر اقدامات مدیریت بحران است؛ درحالی‌که باید شناسایی نقاط ضعف و کاهش آسیب‌پذیری‌ها پیش از وقوع حوادث در اولویت قرار گیرد.

وی از برنامه‌ریزی برای آموزش دانش‌آموزان در تمامی مقاطع تحصیلی و برگزاری مانور جامع قطع برق در سطح شهرستان دماوند خبر داد و آموزش را یکی از محورهای مهم افزایش آمادگی در برابر شرایط تهدیدآمیز دانست.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار دماوند با اشاره به ضرورت آموزش رفتار صحیح در موقعیت‌های خطرناک گفت: گاهی کودکان و نوجوانان هنگام مشاهده دود یا شنیدن صداهای غیرعادی، به‌جای دورشدن از محل خطر، به سمت آن حرکت می‌کنند؛ موضوعی که اهمیت آموزش واکنش مناسب در شرایط تهدیدآمیز را نشان می‌دهد.

کد مطلب 6991784

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