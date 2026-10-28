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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۳۹

مانور مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در ملایر برگزار شد

مانور مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در ملایر برگزار شد

همدان-مانور ترکیبی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در شرکت آهن و سیلیس آذرخش به مناسبت هفته پدافند غیرعامل با حضور فرماندار ملایر، جمعی از مسئولان و نیروهای امدادی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مانور ترکیبی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل صبح چهارشنبه در شرکت آهن و سیلیس آذرخش با حضور فرماندار ملایر، جمعی از مسئولان و نیروهای امدادی برگزار و در این مانور سناریوهای سیلاب، حملات سایبری، آتش‌سوزی و امداد و نجات با هدف ارتقای آمادگی و توان عملیاتی واحدهای صنعتی اجرا شد.

فرماندار ملایر در حاشیه برگزاری این مانور با تاکید بر ارتقای آمادگی واحدهای صنعتی در برابر حوادث و بحران‌های احتمالی، گفت: این مانور با هدف ارتقای سطح آمادگی، ارزیابی توان عملیاتی تیم‌های امدادی و واکنش سریع و تقویت هماهنگی میان واحدهای صنعتی در مواجهه با شرایط اضطراری به اجرا درآمد.

مانور مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در ملایر برگزار شد

سعید کتابی با بیان اینکه در این مانور گسترده سناریوهای مختلفی از جمله وقوع سیلاب، حملات سایبری، آتش‌سوزی و عملیات امداد و نجات با مشارکت تیم‌های عملیاتی و واحدهای مرتبط اجرا شد، افزود: برگزاری چنین مانورهایی گامی در مسیر ارتقای تاب‌آوری صنایع، صیانت از سرمایه‌های انسانی و اقتصادی و افزایش آمادگی در برابر تهدیدات و حوادث احتمالی به شمار می‌رود.

وی بر اهمیت آمادگی مستمر مجموعه‌های صنعتی، تقویت زیرساخت‌های ایمنی و ضرورت هماهنگی دستگاه‌های امدادی و اجرایی در مدیریت بحران تاکید کرد و ادامه داد: این برنامه با رویکرد تقویت همکاری‌های بین بخشی، افزایش سرعت واکنش در شرایط بحرانی و کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های صنعتی برگزار شد و مطابق برنامه ریزی‌های پیش‌بینی شده به پایان رسید.

کد مطلب 6992320

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