مانور مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در ملایر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مانور ترکیبی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل صبح چهارشنبه در شرکت آهن و سیلیس آذرخش با حضور فرماندار ملایر، جمعی از مسئولان و نیروهای امدادی برگزار و در این مانور سناریوهای سیلاب، حملات سایبری، آتش‌سوزی و امداد و نجات با هدف ارتقای آمادگی و توان عملیاتی واحدهای صنعتی اجرا شد.

فرماندار ملایر در حاشیه برگزاری این مانور با تاکید بر ارتقای آمادگی واحدهای صنعتی در برابر حوادث و بحران‌های احتمالی، گفت: این مانور با هدف ارتقای سطح آمادگی، ارزیابی توان عملیاتی تیم‌های امدادی و واکنش سریع و تقویت هماهنگی میان واحدهای صنعتی در مواجهه با شرایط اضطراری به اجرا درآمد.

سعید کتابی با بیان اینکه در این مانور گسترده سناریوهای مختلفی از جمله وقوع سیلاب، حملات سایبری، آتش‌سوزی و عملیات امداد و نجات با مشارکت تیم‌های عملیاتی و واحدهای مرتبط اجرا شد، افزود: برگزاری چنین مانورهایی گامی در مسیر ارتقای تاب‌آوری صنایع، صیانت از سرمایه‌های انسانی و اقتصادی و افزایش آمادگی در برابر تهدیدات و حوادث احتمالی به شمار می‌رود.

وی بر اهمیت آمادگی مستمر مجموعه‌های صنعتی، تقویت زیرساخت‌های ایمنی و ضرورت هماهنگی دستگاه‌های امدادی و اجرایی در مدیریت بحران تاکید کرد و ادامه داد: این برنامه با رویکرد تقویت همکاری‌های بین بخشی، افزایش سرعت واکنش در شرایط بحرانی و کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های صنعتی برگزار شد و مطابق برنامه ریزی‌های پیش‌بینی شده به پایان رسید.