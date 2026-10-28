به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسینعلی سنچولی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای طرح ارتقای امنیت محله‌محور با هدف مقابله با سرقت، توزیع مواد مخدر و برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی در این شهرستان خبر داد.

فرمانده انتظامی زابل اظهار کرد: این طرح به مدت هفت روز و با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی و اقدامات هدفمند پلیس اجرا شد که در جریان آن، ۶۱ تبعه غیرمجاز، ۱۸ سارق، ۹ خرده‌فروش مواد مخدر، پنج فرد تحت تعقیب و ۲۳ معتاد متجاهر دستگیر شدند.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۲۱ فقره سرقت شامل سرقت لوازم منزل، موتورسیکلت، احشام، قطعات خودرو و سیم و کابل برق کشف شد.

فرمانده انتظامی زابل ادامه داد: در این عملیات همچنین ۲۳ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف توقیف و به پارکینگ منتقل شد و مأموران موفق به کشف ۲ کیلو و ۳۰۰ گرم تریاک و ۹ قبضه سلاح جنگی و شکاری غیرمجاز شدند.

این طرح با هدف افزایش امنیت عمومی، مقابله با جرائم و برخورد با عوامل ناامنی در محلات زابل اجرا شده است.