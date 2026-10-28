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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۳۹

جمع آوری ۶۱ تبعه غیرمجاز و ۱۸ سارق در طرح امنیت محله‌محور زابل

جمع آوری ۶۱ تبعه غیرمجاز و ۱۸ سارق در طرح امنیت محله‌محور زابل

زاهدان- فرمانده انتظامی زابل از جمع آوری ۶۱ تبعه غیرمجاز، ۱۸ سارق و ۹ خرده‌فروش مواد مخدر در اجرای طرح هفت‌روزه ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسینعلی سنچولی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای طرح ارتقای امنیت محله‌محور با هدف مقابله با سرقت، توزیع مواد مخدر و برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی در این شهرستان خبر داد.

فرمانده انتظامی زابل اظهار کرد: این طرح به مدت هفت روز و با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی و اقدامات هدفمند پلیس اجرا شد که در جریان آن، ۶۱ تبعه غیرمجاز، ۱۸ سارق، ۹ خرده‌فروش مواد مخدر، پنج فرد تحت تعقیب و ۲۳ معتاد متجاهر دستگیر شدند.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۲۱ فقره سرقت شامل سرقت لوازم منزل، موتورسیکلت، احشام، قطعات خودرو و سیم و کابل برق کشف شد.

فرمانده انتظامی زابل ادامه داد: در این عملیات همچنین ۲۳ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف توقیف و به پارکینگ منتقل شد و مأموران موفق به کشف ۲ کیلو و ۳۰۰ گرم تریاک و ۹ قبضه سلاح جنگی و شکاری غیرمجاز شدند.

این طرح با هدف افزایش امنیت عمومی، مقابله با جرائم و برخورد با عوامل ناامنی در محلات زابل اجرا شده است.

کد مطلب 6992381

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