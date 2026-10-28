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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۰۶

توزیع ۲۱۰۰ بسته لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان تفتان

توزیع ۲۱۰۰ بسته لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان تفتان

زاهدان- مدیرکل بنیاد مسکن سیستان و بلوچستان از توزیع ۲۱۰۰ بسته لوازم‌التحریر به ارزش ۲ میلیارد تومان میان دانش‌آموزان شهرستان تفتان خبر داد.

امین عدیلی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح تأمین و توزیع اقلام آموزشی در شهرستان تفتان با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به پایان رسید.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان، افزود: در قالب این طرح، ۲۱۰۰ بسته لوازم‌التحریر در مدارس و خوابگاه‌های شهرستان توزیع شد تا بخشی از نیازهای آموزشی دانش‌آموزان کم‌بضاعت تأمین شود.

وی ادامه داد: در مرحله پایانی این طرح، ۹۰ بسته لوازم‌التحریر در خوابگاه شبانه‌روزی دخترانه تفتان به دانش‌آموزان کم‌بضاعت روستاهای دورافتاده اختصاص یافت.

عدیلی خاطرنشان کرد: توزیع بسته‌ها با نظارت تیم تسهیل‌گری بنیاد مسکن و با حضور مسئولان آموزش‌وپرورش انجام شد.

کد مطلب 6992527

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