امین عدیلی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح تأمین و توزیع اقلام آموزشی در شهرستان تفتان با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به پایان رسید.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان، افزود: در قالب این طرح، ۲۱۰۰ بسته لوازم‌التحریر در مدارس و خوابگاه‌های شهرستان توزیع شد تا بخشی از نیازهای آموزشی دانش‌آموزان کم‌بضاعت تأمین شود.

وی ادامه داد: در مرحله پایانی این طرح، ۹۰ بسته لوازم‌التحریر در خوابگاه شبانه‌روزی دخترانه تفتان به دانش‌آموزان کم‌بضاعت روستاهای دورافتاده اختصاص یافت.

عدیلی خاطرنشان کرد: توزیع بسته‌ها با نظارت تیم تسهیل‌گری بنیاد مسکن و با حضور مسئولان آموزش‌وپرورش انجام شد.