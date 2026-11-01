دستگیری ۳۳۵ سارق در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رستمی از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی طی ۱۴ روز گذشته در شهرستان شیراز خبر داد و گفت: این طرح‌ها با هدف افزایش امنیت عمومی و جلب رضایت شهروندان به اجرا درآمد.

فرمانده انتظامی شیراز افزود: در جریان اجرای این طرح‌ها، ۳۷۸ معتاد و ۱۶۳ خرده‌فروش مواد مخدر جمع‌آوری و دستگیر شدند و مأموران در بازرسی از مخفیگاه آنان ۲۶۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف کردند.

وی ادامه داد: دستگیری ۳۳۵ سارق، کشف ۳۷ دستگاه خودرو و ۱۳ دستگاه موتورسیکلت مسروقه و توقیف ۶۱۲ دستگاه وسیله نقلیه متخلف از دیگر نتایج اجرای این طرح‌ها بود.

رستمی همچنین از کشف ۱۳ هزار لیتر سوخت قاچاق در جریان اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی خبر داد.

وی با تأکید بر اینکه آرامش و امنیت شهروندان هدف اصلی اجرای این طرح‌هاست، گفت: پلیس با به‌کارگیری تمام توان عملیاتی و انتظامی خود برای تأمین نظم و امنیت مردم تلاش می‌کند.