۸۰۰ هکتار از اراضی زهک به کشت «پشمک» اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، تغییر الگوی کشت در شهرستان زهک و حرکت به سمت تولید محصولات متناسب با شرایط منطقه، زمینه برداشت پیش‌بینی‌شده ۴ هزار تن خربزه نارس «پشمک» را در ۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان فراهم کرده است؛ محصولی که علاوه بر تأمین بازار، به ایجاد درآمد و اشتغال در مناطق روستایی کمک می‌کند.

علیرضا سرگزی، سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان زهک، با اشاره به تداوم خشکسالی و کاهش بارندگی در منطقه اظهار کرد: کشاورزان پس از برداشت گندم و جو، زمین‌های خود را به کشت پشمک اختصاص داده‌اند و برآوردها نشان می‌دهد میانگین عملکرد این محصول به حدود پنج تن در هکتار می‌رسد.

وی با تأکید بر اهمیت مدیریت منابع آب افزود: بیش از ۶۰ درصد از اراضی زیر کشت پشمک، به سامانه‌های آبیاری تحت فشار شامل آبیاری قطره‌ای و تیپ مجهز شده‌اند که این اقدام با هدف کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری تولید انجام شده است.

سرگزی ادامه داد: محصول تولیدی زهک علاوه بر تأمین نیاز بازار محلی و شهرهای سیستان و بلوچستان، به استان‌های خراسان جنوبی و خراسان رضوی نیز ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: رونق کشت و عرضه این محصول، زمینه ایجاد اشتغال فصلی برای صدها نفر از جوانان و بانوان منطقه را فراهم کرده و به تقویت درآمد خانوارهای روستایی کمک می‌کند.