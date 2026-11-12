به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام کسانی از اجرای طرح جامع مقابله با جرائم با دو رویکرد پیشگیرانه و مقابله‌ای به مدت پنج شبانه‌روز در شهرستان قصرشیرین خبر داد و اظهار کرد: این طرح از شنبه ۱۶ آبان‌ماه آغاز شد و نتایج آن در پایان عملیات اعلام شده است.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، چهار سارق دستگیر و هشت فقره سرقت کشف شد.

فرمانده انتظامی قصرشیرین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: ۶۱۹ گرم انواع مواد مخدر کشف و هشت نفر نیز در این رابطه دستگیر شدند.

کسانی ادامه داد: مأموران انتظامی در جریان این عملیات دو قبضه سلاح کلت کمری، یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز و ۱۲۴ فشنگ جنگی کشف کردند.

وی از کشف ۹۳۳ قلم انواع کالای قاچاق به ارزش ۸۰۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: پنج لیتر مشروبات الکلی نیز در جریان اجرای این طرح کشف شد.

فرمانده انتظامی قصرشیرین همچنین به برخورد با تخلفات رانندگی اشاره کرد و افزود: در این مدت ۲۲ دستگاه خودرو و ۱۵ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف شدند.

کسانی با بیان اینکه سه متهم متواری دارای حکم جلب نیز در این عملیات دستگیر شدند، خاطرنشان کرد: در ادامه اجرای طرح، دو واحد صنفی متخلف نیز پلمب شد.

وی در پایان مجموع اقدامات انجام‌شده را حاصل اجرای طرح پنج‌روزه انتظامی در شهرستان قصرشیرین عنوان کرد.