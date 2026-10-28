جایگزینی گاردریل با نیوجرسی در محور لوتک-زابل برای کاهش خطرات طوفان

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام مبارکی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان، صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای طرح جایگزینی نیوجرسی با گاردریل در محدوده لوتک، در محور مواصلاتی زابل، با هدف افزایش ایمنی تردد و کاهش مخاطرات ناشی از طوفان‌های ماسه‌ای خبر داد.

وی اظهار کرد: محدوده لوتک به دلیل وزش طوفان‌های محلی و حرکت ماسه‌های بادی، از مناطق مستعد تجمع ماسه در حاشیه راه است و این شرایط می‌تواند ایمنی تردد خودروها را تحت تأثیر قرار دهد.

مبارکی افزود: تجمع ماسه‌های بادی در پشت موانع بتنی نیوجرسی، در مسیر بعد از لوتک به سمت زابل، احتمال برخورد خودروهای عبوری با این موانع را افزایش می‌داد؛ ازاین‌رو، با توجه به شرایط اقلیمی منطقه، نیوجرسی‌های موجود جمع‌آوری و یک کیلومتر گاردریل در این محدوده اجرا شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان ادامه داد: این اقدام با هدف کاهش مخاطرات ناشی از تجمع ماسه‌های روان، مدیریت خطرات طوفان‌های ماسه‌ای و ارتقای ایمنی کاربران جاده‌ای انجام شده است.

وی تأکید کرد: اجرای اقدامات پیشگیرانه و استفاده از راهکارهای متناسب با شرایط اقلیمی، نقش مهمی در کاهش خطرات و افزایش ایمنی محورهای مواصلاتی مناطق مستعد طوفان و ماسه‌های روان دارد.