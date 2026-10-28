چت جی پی تی بیمار صرع را به سرپیچی از دستور پزشکان تشویق کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، در این شکایت ادعا شده چت جی پی تی به فرزندشان توصیه کرده دوز داروی تشنج خود را به تدریج کم و آن را از پزشکانش مخفی کند. این زن جوان در فوریه ۲۰۲۶ میلادی فوت کرده است.

وان از چت جی پی تی ۴o ، مدلی بدنام که به دلیل تقویت روابط شبه‌اجتماعیِ تأییدگرانه مورد انتقاد بود، استفاده می کرد. اوپن ای آی که هم اکنون این مدل را بازنشسته اعلام کرده ، یک روز پس از مرگ وان در ۱۳ فوریه سال جاری میلادی مدل را از چت جی پی تی پاک کرده است.

این شکایت نیز به صف دعوی های حقوقی علیه خالق چت جی پی تی اضافه شده است از جمله شکایتی که در آگوست ۲۰۲۵ میلادی توسط والدین آدام رین ۱۶ ساله ثبت و مدعی شد این هوش مصنوعی تعامل با کاربر را بر ایمنی او ترجیح داده است. از آن زمان تاکنون شکایات زیادی مدعی شده اند چت جی پی تی ۴o کاربران را تایید و خود را به یک محرم اسرار موتمن تبدیل می کند و از سوی دیگر اطرافیان کاربر این چت بات را دور می کند، به طوریکه خانواده ها بیشتر اوقات توصیخ می کنند کاربران مذکور با دوستان و اقوام خود قطع ارتباط می کنند.

در پرونده وان ادعا شده چت بات ارتباط بین او و پزشکانش را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

نشریه تایمز که ۲۷۰ هزار پیام بین وان و چت جی پی تی را بررسی کرده، متوجه شده چت بات قبل از مرگش به او کمک می کند توصیه های پزشکان را دور بزند.

این الگوی رفتاری قبل از کم کردن دوز داروی وان رخ داده بود.