فلوریدا به دلیل خودآزاری کودکان از اوپن ای آی شکایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، «جیمز اوتیمر» دادستان کل ایالت فلوریدا نخستین ایالتی است که اقدامی قانونی علیه اوپن ای آی اتخاذ و شرکت را متهم می کند همزمان با بازاریابی تهاجمی چت جی پی تی، خطرات جدی آن را مخفی کرده است.

اوتیمر در یک کنفرانس خبری در این باره گفت: افراد آسیب می بینند، والدین فریب می خورند و آنها (شرکت هوش مصنوعی) باید بهای این موارد را بپردازند.

اوپن ای آی در بیانیه ای اعلام کرد به طور مداوم مشغول فعالیت است تا اقدامات ایمنی چت باتی که توسط صدها میلیون نفر برای مقاصد قانونی استفاده می شود، قدرتمندتر کند.

در شکایت مذکور به تیراندازی در دانشگاه «تالاهاسی» در سال گذشته و همچنین چند حادثه دیگر اشاره کرده در این موارد افراد برای انجام اقدامات خشونت آمیز از چت جی پی تی استفاده کرده بودند و چت بات برای آنها اطلاعات فراهم کرده بود.

به گفته اوتمیر در این شکایت به طور مشخص از سم آلتمن مدیر ارشد اجرایی نام برده شده زیرا او در پیشبرد ویژگی های مخرب در چت جی پی تی نقش اساسی داشته است. وی در این باره افزود: اوپن ای آی و آلتمن هشدارهای داخلی و خارجی ایمنی را نادیده گرفتند، کودکان را در معرض خطر قرار دادند و اجازه دادند محصولی خطرناک در دسترس میلیون ها شهروند فلوریدایی قرار گیرد.

اوپن ای آی مدعی است مدل هایش به طور مرتب افراد را تشویق می کنند به جای فضای مجازی ، از کمک هایی در دنیای واقعی استفاده کنند و همچنین با نیروهای مجری قانون همکاری کرده است.

همچنین شرکت اعلام کرد مدل هایش را آموزش داده تا درخواست های خشونت بار هستند را رد کند. همچنین هنگامیکه چت بات احساس کند محاوره با یک کاربر نشانه های ریسک آسیب جدی دربر دارد، به نیروهای مجری قانون اطلاع رسانی کند.