به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ،حالت های صوتی استاندارد و پیشرفته نیز در تاریخ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۶ میلادی از فهرست انتخاب مدل حذف می شوند.

کاربران همچنان طی فرایند انتقال می توانند به حالت های صوتی استاندارد و پیشرفته دسترسی داشته باشند. اما افرادی که به یک گزینه اکتفا می کنند باید قبل از پایان مهلت دسامبر پلتفرم خود را سازگار کنند. این تغییر همچنین شامل نسخه های سفارشی چت جی پی تی می‌شود که در حال حاضر از فناوری صوتی قدیمی‌تر استفاده می‌کنند و پشتیبانی از آنها نیز متوقف خواهد شد.

جی پی تی لایو از ساختاری متفاوت از نسخه های پیشین استفاده می کند. این مدل می تواند به طور همزمان بشنود و صحبت کند و به این ترتیب گفتگوها بدون رعایت نوبت های معمول در صحبت کردن، ادامه یابند. این قابلیت تبادل سریع و اختلالات طبیعی کمتری را ایجاد می کند و می تواند پاسخ های کوتاه کاربران را هنگام صحبت کردن دریابد. وقتی کاربری نیاز به زمان برای تفکر دارد، ساکن می ماند تا گفتگو کمتر حال خشک پیدا می کند.

جی پی تی لایو همچنین برای پردازش درخواست های پر چالش تر به مدل های متن محور اوپن ای آی متصل می شود. این ابزار می تواند سوالات پیچیده و فعالیت های چند مرحله ای را بدون گفتگوی صوتی انجام دهد. این روند به کاربران امکان می دهد هنگامیکه سیستم فعالیت های پیچیده تر را درپس زمینه پردازش می کند، به صحبت کردن ادامه دهند.