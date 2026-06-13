یک خودکشی دیگر پای اوپن ای آی را به دادگاه باز می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، «کریستی کریر» که دخترش «آلیس» در جولای ۲۰۲۵ میلادی خودکشی کرد، از این شرکت شکایت کرده است.

در شکایت ادعا شده آلیس افکار و برنامه هایش درباره خودکشی را در ماه های منتهی به مرگش با چت بات در میان گذاشته بود اما اوپن ای آی سازوکارهای ایمنی مناسب برای پایان دادن به گفتگو یا هشدار دادن به خانواده در چنین شرایطی را نداشت. شکایت مذکور علاوه بر غفلت و مرگ ناشی از سهل انگاری، خواستار صدور یک حکم قانونی شده که اوپن ای ای را ملزم به وضع ساز وکارهای امنیتی بیشتر در پلتفرم هوش مصنوعی اش می کند.

«جاستین نلسون» یکی از شرکای شرکت حقوق «ساسمن گادفری» یکی از شاکیان این پرونده در این باره می گوید: همانطور که در شکایت ادعا شده، تصمیمات طراحی عامدانه اوپن ای آی به این خودکشی تراژیک منجر شده است. این شرکت به جای فراهم کردن کمک، خودکشی را تشویق کرد. این شکایت با هدف پاسخگو کردن اوپن ای آی برای فعالیت هایش انجام شده است.

سال گذشته در نخستین شکایت مربوط به مرگ ناشی از سهل انگاری از این شرکت نام برده شد. اوپن ای آی از آن زمان تاکنون با شکایت های دیگری نیز روبرو است از جمله ادعاهای مبنی بر آنکه افکار توهم گرایانه یک کاربر را قبل از مرگ به دلیل خودکشی تقویت کرده و همچنین در پرونده ای دیگر چت جی پی تی به ارائه مشاوره به مرگ در نتیجه اور دوز تصادفی، متهم شده است. شرکت «کاراکتر ای آی» و هوش مصنوعی «جمینای» نیز درگیر شکایت هایی مربوط به ایمنی چت بات هایشان هستند.

اوپن ای آی سال گذشته قابلیت های کنترل والدین را در چت جی پی تی ارائه کرد. در ماه می سال جاری میلادی ویژگی به آن افزوده شد که اگر کاربری افکارش درباره خودکشی را با هوش مصنوعی به اشتراک بگذارد به هوش مصنوعی امکان می دهد با فردی تماس بگیرد. با این وجود ویژگی مذکور گزینشی است و پیش فرض نیست و از سوی دیگر فقط برای بزرگسالان فعال می شود.