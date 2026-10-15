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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۱

هشت ایالت شاکی اوپن ای آی شدند

هشت ایالت شاکی اوپن ای آی شدند

آیوا، کانزاس و شش ایالت دیگر آمریکا به دلیل آسیب رسانی چت جی پی تی به کودکان از اوپن ای آی به دادگاه شکایت کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آنها مدعی هستند این چت بات کودکان را برای آزار خود یا دیگران هدایت می کند.

این شکایات که در دادگاه های ایالتی ثبت شده، خواستار دستوری هستند که اوپن ای آی را وادار می کند تغییراتی در شیوه عملکرد چت جی پی تی برای کودکان اعمال کند. علاوه بر آن، آنها خواستار دستوری هستند که شرکت را ملزم به صرف نظر از سودی حاصل از کاربران زیر سن قانونی می کند.

فلوریدا نخستین ایالتی بود که از اوپن ای آی شکایت کرد. این پرونده در ماه ژوئن ثبت شد. شرکت هوش مصنوعی مذکور هم اکنون با چند شکایت روبرو است که چت جی پی تی را به کمک در تیراندازی های گروهی یا خشونت های دیگر متهم می کند.

کد مطلب 6978589

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