به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ آیت احمدی صبح پنجشنبه در نشست با مدیرکل و کارکنان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان، بر ضرورت تقویت همکاری میان مجموعه‌های مسئول برای حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به گستردگی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی ایران اظهار کرد: در کشور حدود ۴۳ هزار اثر ثبت ملی، ۲۶۰ موزه فعال، ۳۰ مجموعه ثبت جهانی و ۴۵۰ پایگاه ثابت وجود دارد که حفاظت از این مجموعه گسترده، نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و مشارکت دستگاه‌های مختلف است.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور افزود: تعدد آثار و محوطه‌های تاریخی، ضرورت استفاده هدفمند از امکانات و توانمندی‌های نهادهای مرتبط را افزایش می‌دهد و با هماهنگی بیشتر می‌توان از انجام اقدامات موازی جلوگیری کرد.

احمدی با تأکید بر اینکه حفاظت از میراث‌فرهنگی مسئولیتی مشترک میان دستگاه‌های مرتبط است، عنوان کرد: انسجام در اقدامات حفاظتی می‌تواند زمینه پیشگیری از تخلفات و ارتقای حفاظت از سرمایه‌های تاریخی و فرهنگی کشور را فراهم کند.

وی همچنین با اشاره به مسائل معیشتی کارکنان این حوزه گفت: دغدغه‌های معیشتی همکاران مورد توجه وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قرار دارد و پیگیری این مسائل ادامه دارد.