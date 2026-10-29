به گزارش خبرنگار مهر، پویا طالب‌نیا صبح پنجشنبه در نشست با سرهنگ آیت احمدی، فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور، با تشریح بخشی از مسائل حفاظتی و نظارتی کردستان، بر تقویت امکانات و نیروی انسانی این حوزه تأکید کرد.

وی با اشاره به عملکرد نیروهای حفاظتی استان در ایام جنگ رمضان اظهار کرد: در این دوره کشفیات قابل توجهی انجام شد که نشان‌دهنده اهمیت نظارت مستمر و پیگیری تخلفات مرتبط با میراث‌فرهنگی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان، قاچاق چوب، فعالیت تورهای گردشگری غیرمجاز و فعالیت خانه‌مسافرهای فاقد مجوز را از جمله چالش‌های نیازمند رسیدگی در استان برشمرد و افزود: مدیریت این مسائل مستلزم همکاری دستگاه‌های مسئول و استمرار نظارت‌هاست.

طالب‌نیا با اشاره به تعامل موجود میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان و مجموعه‌های مرتبط عنوان کرد: تداوم این همکاری‌ها می‌تواند به شناسایی بهتر تخلفات و افزایش اثربخشی اقدامات نظارتی کمک کند.

وی همچنین خواستار تقویت یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان از نظر نیروی انسانی شد و گفت: افزایش نیروهای این مجموعه، امکان نظارت گسترده‌تر و پیشگیری مؤثرتر از تخلفات در حوزه آثار تاریخی و فرهنگی را فراهم می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان ابراز امیدواری کرد سفر فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور به استان، زمینه پیگیری نیازهای حفاظتی و توسعه همکاری میان دستگاه‌های مسئول را فراهم کند.