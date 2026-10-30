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۹ آبان ۱۴۰۵، ۳:۲۶

ایران محور رایزنی وزیران خارجه آمریکا با ترکیه و عربستان

ایران محور رایزنی وزیران خارجه آمریکا با ترکیه و عربستان

وزیران امورخارجه ترکیه و آمریکا در آتلانتا با یکدیگر دیدار و درباره تحولات منطقه از جمله موضوع ایران و اوکراین گفت وگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای وزارت امور خارجه آمریکا، هاکان فیدان، وزیر خارجه این کشور، روز جمعه در شهر آتلانتای ایالت جورجیا با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا دیدار کرد.

بر اساس اعلام منابع وزارت خارجه ترکیه، دو طرف در این دیدار روابط دوجانبه، مذاکرات جاری میان واشنگتن و تهران، اوضاع نوار غزه و جنگ روسیه و اوکراین را بررسی کردند.

این دیدار در حاشیه نشست دو روزه وزیران امور خارجه گروه ۲۰ برگزار شد که به میزبانی روبیو در آتلانتا در حال برگزاری است و دیپلمات‌های ارشد اقتصادهای بزرگ جهان در آن درباره تنش‌های ژئوپلیتیکی و چالش‌های مهم اقتصادی گفت‌وگو می‌کنند.

رایزنی روبیو و بن فرحان در آمریکا

همچنین روبیو و فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان نیز در حاشیه نشست وزیران خارجه گروه ۲۰ در آتلانتا با یکدیگر دیدار کردند.

دو طرف در این دیدار درباره مسائل مربوط به ایران، سودان، یمن، تنگه هرمز و باب المندب گفت‌وگو کردند.

ایران محور دیدار وزیران خارجه آمریکا با ترکیه و عربستان

کد مطلب 6994711

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