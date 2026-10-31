به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یوری اوشاکوف، معاون رئیس جمهور روسیه تاکید کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر توقف حملات اوکراین علیه پالایشگاه های نفت روسیه اصرار دارد اما کی یف بار دیگر این درخواست ها را رد کرده است.

وی گفت که از سرگیری حملات کی یف به پالایشگاه های نفت روسیه با وجود درخواست های ترامپ نشان دهنده بی توجهی اوکراین به این درخواست ها است.

اوشاکوف تصریح کرد: شاید اوکراین به دلیل حمایت های اروپا از این کشور توجهی به درخواست های ترامپ نمی کند.

پیشتر ترامپ خشم خود را از بی توجهی زلنسکی به درخواست های مکرر وی برای دستیابی به توافق صلح و توقف حملات علیه پالایشگاه های نفت روسیه نشان داده بود چرا که تلاش دارد از این طریق جهش قیمت انرژی ناشی از جنگ افروزی علیه ایران را مهار کند.