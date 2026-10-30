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۸ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۲۷

آلمان خواستار مذاکره با ایران شد

آلمان خواستار مذاکره با ایران شد

وزیر امور خارجه آلمان بدون توجه به ریشه‌های بحران در غرب آسیا و منطقه خلیج‌فارس، خواستار مذاکره با ایران به منظور کاهش تنش‌ها در تنگه هرمز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای صهیونیستی «جی‌فید»، «یوهان واده‌فول» وزیر امور خارجه آلمان خواستار مذاکره با ایران و توقف جنگ های یمن و اوکراین شد.

وی مدعی شد: ایران باید پای میز مذاکره بنشیند، حوثی‌ها باید حملات خود را متوقف کنند و روسیه نیز باید به اقدامات فزاینده تهاجمی خود پایان دهد.

وزیر امور خارجه آلمان پیشتر گفته بود که ایران باید اراده جدی خود را برای دستیابی به راه‌حل دیپلماتیک نشان دهد، از مطالبات حداکثری فاصله بگیرد و وارد مذاکرات شود.

وزیر خارجه آلمان همچنین بر حمایت از امنیت کشتیرانی در دریای سرخ و خلیج عدن تأکید کرده بود.

آلمان در ماه‌های اخیر، بدون توجه به ریشه‌های بحران، تلاش کرده است با همکاری کشورهای اروپایی و متحدان منطقه‌ای، ابتکارهای دیپلماتیک تازه‌ای برای تأمین امنیت مسیرهای کشتیرانی در دریای سرخ، خلیج فارس و دریای سیاه دنبال کند.

در ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ (۱ آبان ۱۴۰۵)، نشست هشت‌جانبه وزیران خارجه آلمان، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، ترکیه، مصر، پاکستان و عربستان سعودی در استانبول برگزار شد. محور این نشست، بررسی راهکارهای کاهش تنش در تنگه هرمز، باب‌المندب و دریای سیاه بود. واده‌فول در آن نشست نیز خواستار توقف حملات یمن و ورود ایران به مذاکرات شد و روسیه را به تهدید آزادی کشتیرانی در دریای سیاه متهم کرد.

این در حالی است که تجاوز آمریکا به خاک ایران، حمله ائتلاف نظامی سعودی به خاک یمن و نزدیکی ناتو به مرزهای روسیه از عوامل تشدید تنش ها در غرب آسیا و شرق اروپا هستند.

کد مطلب 6994602

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    نظرات

    • IR ۲۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۸
      1 0
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      این وحشی در تمام جنایات جنگی از دوره ی صدام و تا عملیات آمریکا و اسرائیل شریک می باشد
    • IR ۲۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۸
      1 0
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      بروید به ترامپ التماس کنید جنگ تمام بکند والا زمستان را بشکه ای 250دلار تمام خواهید کرد
    • ایران همدل IR ۰۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
      0 0
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      تا انتقام خون امام دنیا نباید روی صلح و آرامش ببینه
    • IR ۰۸:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
      1 0
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      ۴۷ سال است که غرب با ملت بزرگ و مظلوم ایران کجدار و مریز رفتار می کند. آنها باید بدانند که دنیا به خط پایان زورگویی رسیده و ما دیگر استمرار زورگویی و قانون جنگل را نخواهیم پذیرفت. ملت آزاده ایران به تایید الهی هیمنهٔ ظالمانهٔ متجاوزان و دولتهایی را که تجاوز را دیدند اما مزورانه سکوت کردند در هم خواهد شکست. دیگر بس است..

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