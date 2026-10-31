به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بدرعبدالعاطی در جریان نشست امنیت منطقه ای که توسط پژوهشکده راهبردی در بحرین برگزار شد تاکید کرد که نسبت به احتمال وقوع درگیری جدید به شدت احساس نگرانی می کند.

وی هشدار داد که درگیری جدید میان ایران و آمریکا ویران کننده تر خواهد بود و پیامدهای گسترده تری به دنبال خواهد داشت.

وزیر خارجه مصر پیشتر نیز گفته بود که این کشور از جمله کشورهای جهان است که بیشترین آسیب را از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران دیده است.

وی در ادامه بدون اشاره به عامل این تجاوزات اظهار کرد: مشکل اصلی در بحران ایران، «نبود اعتماد» است و حل این بحران مستلزم انجام گام‌های تدریجی برای بازگشت به کاهش تنش و پایبندی به تفاهم‌نامه(اسلام آباد) است.