ترامپ: ایران خواهان مذاکره است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به تحولات جنگ با ایران گفت: مذاکراتی در جریان است و ایرانی‌ها خواهان مذاکره هستند و به گفت‌وگو ادامه می‌دهند.

ترامپ به ادعاهای تکراری و متوهم خود ادامه داد و گفت: ایران حقوق سربازان و نیروهای پلیس خود را پرداخت نمی‌کند و با مشکلات بزرگی روبه‌روست؛ ما نیز زمان کافی در اختیار داریم.

وی در ادامه ادعاهای خود افزود: جنگ با ایران، جنگ سنتی نیست و اکنون وارد هفتمین ماه خود شده است.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین با ادعای این که "واشنگتن در این جنگ مبالغ نسبتاً کمی هزینه می‌کند"، افزود: ما بیش از ۱۰ برابر هزینه‌های خود را از محل درآمدهای ونزوئلا جبران کرده‌ایم.

ترامپ با اشاره به هزینه‌های تجاوز به ایران مدعی شد: مبالغ زیادی برای نابودی برنامه هسته‌ای ایران هزینه کردیم و در این کار موفق شدیم.