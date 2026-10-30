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۹ آبان ۱۴۰۵، ۰:۳۱

ترامپ: ایران خواهان مذاکره است

ترامپ: ایران خواهان مذاکره است

رئیس‌جمهوری آمریکا مدعی ادامه تماس با ایران شد و ادعا کرد که تهران خواهان مذاکره است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به تحولات جنگ با ایران گفت: مذاکراتی در جریان است و ایرانی‌ها خواهان مذاکره هستند و به گفت‌وگو ادامه می‌دهند.

ترامپ به ادعاهای تکراری و متوهم خود ادامه داد و گفت: ایران حقوق سربازان و نیروهای پلیس خود را پرداخت نمی‌کند و با مشکلات بزرگی روبه‌روست؛ ما نیز زمان کافی در اختیار داریم.

وی در ادامه ادعاهای خود افزود: جنگ با ایران، جنگ سنتی نیست و اکنون وارد هفتمین ماه خود شده است.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین با ادعای این که "واشنگتن در این جنگ مبالغ نسبتاً کمی هزینه می‌کند"، افزود: ما بیش از ۱۰ برابر هزینه‌های خود را از محل درآمدهای ونزوئلا جبران کرده‌ایم.

ترامپ با اشاره به هزینه‌های تجاوز به ایران مدعی شد: مبالغ زیادی برای نابودی برنامه هسته‌ای ایران هزینه کردیم و در این کار موفق شدیم.

کد مطلب 6994696

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    نظرات

    • ایران همدل IR ۰۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
      1 0
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      یادمان باشد تمام سختی ها را تحمل می‌کنیم تا انتقام بگیریم . ترامپ و نتانیاهو هردو به شدت مجازات الهی خواهند شد.
    • فروزان IR ۰۹:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
      0 0
      پاسخ
      همه این ها غافلگیر کردن وتله است از صلح خبری نیست

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