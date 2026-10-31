رزمایش خدمت فاطمی فارس؛ تجلی جهاد در سنگر سلامت مردم

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: گاهی التیام زخم‌های یک جامعه، تنها با مرهم و دارو اتفاق نمی‌افتد؛ گاهی باید دانش و تخصص را به میان مردمی برد که در روزهای سخت، بیش از همیشه به حمایت و همراهی نیاز دارند.

این‌بار در شیراز، گروهی از پزشکان، پرستاران و نیروهای جهادی، به جای انتظار برای مراجعه بیماران به مراکز درمانی، راهی محله‌ها و مناطقی شده‌اند که روزهایی تلخ و پرحادثه را پشت سر گذاشته‌اند.

رزمایش جهادی «خدمت فاطمی» در استان فارس، فراتر از یک برنامه معمول درمانی، تلاشی برای پیوند تخصص پزشکی با مسئولیت اجتماعی و خدمت‌رسانی به مردمی است که دسترسی به خدمات درمانی، به‌ویژه خدمات تخصصی، برای همه آنها آسان نیست.

در این میان، انتخاب مناطق آسیب‌دیده از حملات دشمن در شیراز به‌عنوان یکی از اولویت‌های اجرای این رزمایش، بُعد دیگری به این حرکت جهادی بخشیده است؛ جایی که خدمت درمانی، در کنار پاسخ به نیازهای سلامت، معنای حمایت و همدلی اجتماعی نیز پیدا می‌کند.

در این رزمایش که با مشارکت قرارگاه مردم‌یاری نیروی هوافضای سپاه و همکاری مجموعه‌های درمانی سپاه فجر، بسیج، دانشگاه علوم پزشکی و شهرداری شیراز برگزار شد، صدها نیروی متخصص و جهادی در نقاط مختلف شیراز و شهرستان‌های فارس گرد هم آمده‌اند تا بخشی از نیازهای درمانی مردم را پاسخ دهند.

«خدمت فاطمی» روایتی از حضور تخصص در میدان خدمت است؛ جایی که دانش پزشکی، روحیه جهادی و همراهی مجموعه‌های مختلف برای رسیدن به یک هدف مشترک به هم پیوند می‌خورند: درمان دردهای مردم و کوتاه‌تر کردن مسیر دسترسی آنها به خدمات سلامت.

بسیج ظرفیت درمانی سپاه فجر برای خدمت‌رسانی به مردم فارس

سردار یدالله بوعلی، فرمانده سپاه فجر استان فارس، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بسیج امکانات و ظرفیت‌های درمانی سپاه در این رزمایش گفت: تمامی ظرفیت‌های درمانی سپاه فجر فارس و مراکز درمانی وابسته به این مجموعه برای پشتیبانی و همکاری در اجرای برنامه‌های درمانی رزمایش «خدمت فاطمی» در اختیار عوامل اجرایی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه حضور سپاه و بسیج در عرصه‌های خدمت‌رسانی به مردم محدود به حوزه‌های دفاعی و مقابله با تهدیدها نیست، افزود: هرجا مردم به کمک و پشتیبانی نیاز داشته باشند، بسیج و سپاه با تمام ظرفیت در میدان حضور پیدا می‌کنند و خدمات پزشکی و درمانی نیز یکی از عرصه‌های مستمر این خدمت‌رسانی است.

تلاش برای خدمت شایسته به مردم فارس

فرمانده سپاه فجر فارس با تشریح سازوکار پشتیبانی از این رزمایش در سطح استان گفت: در شهر شیراز، فعالیت‌ها با محوریت قرارگاه حضرت احمد بن موسی(ع) دنبال می‌شود و در شهرستان‌ها نیز نواحی مقاومت بسیج در کنار مجموعه‌های مسئول، وظیفه همکاری و پشتیبانی از روند خدمت‌رسانی را بر عهده دارند.

سردار بوعلی با اشاره به نقش هم‌افزایی مجموعه‌های مختلف در اجرای برنامه‌های درمانی بیان کرد: همکاری دستگاه‌ها و مجموعه‌های فعال در حوزه سلامت، زمینه استفاده بهتر از امکانات موجود و گسترش خدمات‌رسانی به مردم را فراهم می‌کند.

وی هدف از این همکاری مشترک را استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای ارائه خدمات شایسته به مردم استان فارس دانست.

اولویت رزمایش «خدمت فاطمی» مناطق آسیب‌دیده شیراز در جنگ است

سرهنگ مجید علی‌پور، فرمانده قرارگاه اجتماعی احمد بن موسی(ع) سپاه فجر فارس، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابعاد اجرایی این رزمایش اظهار کرد: قرارگاه مردم‌یاری نیروی هوافضای سپاه به فرماندهی سردار سید مجید موسوی، به مدت سه روز در ۱۰ نقطه شهر شیراز و ۸ شهرستان استان فارس مستقر شده و خدمات تخصصی مختلفی را به مردم ارائه می‌کند که خدمات پزشکی یکی از مهم‌ترین بخش‌های آن است.

وی با بیان اینکه انتخاب مناطق اجرای رزمایش با توجه به شرایط جنگی و آسیب‌های واردشده به برخی نقاط انجام شده است، افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، برخی مناطق شیراز هدف حملات دشمن قرار گرفتند و به همین دلیل، با تأکید فرمانده نیروی هوافضای سپاه، این مناطق در اولویت اجرای برنامه‌های خدمت‌رسانی قرار گرفتند.

استقرار ۱۰ درمانگاه در شیراز

فرمانده قرارگاه اجتماعی احمد بن موسی(ع) سپاه فجر فارس با اشاره به انتخاب شهرک زیباشهر به‌عنوان یکی از مناطق هدف این رزمایش گفت: در این منطقه تعدادی از شهروندان و نیروهای خدمت‌رسان از جمله نیروهای شهرداری و آتش‌نشانی به شهادت رسیدند و بر همین اساس، ارائه خدمات به مردم این محدوده نیز در برنامه رزمایش قرار گرفت.

سرهنگ علی‌پور ادامه داد: در مجموع ۱۰ درمانگاه در نقاط مختلف شیراز برای ارائه خدمات پزشکی ایجاد شده و ۶۵۰ نفر از نیروهای جهادی و اجرایی شامل پزشکان، پرستاران و عوامل پشتیبانی در این برنامه مشارکت دارند و مأموریت آنها خدمت‌رسانی به مردم است.

وی با اشاره به گستردگی اجرای این طرح، آن را از رویدادهای بزرگ خدمت‌رسانی کشور دانست و گفت: هم‌زمانی ارائه خدمات در تعداد قابل توجهی از نقاط و مشارکت گسترده نیروهای تخصصی و اجرایی، از ویژگی‌های شاخص این رزمایش به شمار می‌رود.

هم‌افزایی دستگاه‌ها برای خدمت‌رسانی درمانی

فرمانده قرارگاه اجتماعی احمد بن موسی(ع) سپاه فجر فارس با اشاره به مشارکت مجموعه‌های مختلف در اجرای این برنامه بیان کرد: نواحی مقاومت بسیج از جمله نواحی حضرت الله، نایبی، امام حسن(ع) و حضرت رسول(ص)، همچنین بسیجیان و گروه‌های جهادی در اجرای این رزمایش نقش‌آفرینی می‌کنند.

سرهنگ علی‌پور تصریح کرد: بسیج دامپزشکی، معاونت بهداشت و سلامت سپاه، دانشگاه علوم پزشکی و شهرداری شیراز نیز در برگزاری این برنامه همکاری دارند و با هم‌افزایی این مجموعه‌ها، زمینه ارائه خدمات به مردم فراهم شده است.

حضور در چنین برنامه‌هایی برای ما صرفاً انجام یک وظیفه پزشکی نیست

محمد رمضان پور دندانپزشک حاضر در این رزمایش با بیان اینکه حضور در چنین برنامه‌هایی برای ما صرفاً انجام یک وظیفه پزشکی نیست گفت: این حضور فرصتی است تا تخصص و دانشی را که سال‌ها برای به دست آوردنش تلاش کرده‌ایم، در اختیار مردمی قرار دهیم که شاید دسترسی آسانی به خدمات درمانی نداشته باشند.

وی ادامه داد: در فعالیت‌های جهادی، پزشک با شرایط و نیازهای متفاوتی روبه‌رو می‌شود. گاهی یک معاینه ساده، تشخیص به‌موقع یک بیماری یا راهنمایی درمانی می‌تواند از مشکلات جدی‌تر برای یک بیمار جلوگیری کند که به همین دلیل، حضور پزشکان در کنار مردم و ارائه خدمات در محل زندگی آن‌ها اهمیت زیادی دارد.

این دکتر دندانپزشک تصریح کرد: آنچه در این رزمایش اهمیت دارد، مشارکت مجموعه‌ای از پزشکان، پرستاران و نیروهای داوطلب است که با وجود مشغله‌های حرفه‌ای، بخشی از زمان خود را به خدمت‌رسانی اختصاص داده‌اند که امیدواریم این حرکت‌ها استمرار داشته باشد و بتوانیم در مناطق بیشتری به مردم خدمت کنیم.

پزشکی فقط به حضور در بیمارستان و مطب محدود نمی‌شود

علی اکرامی پزشک عمومی از مجموعه جهادگران عرصه سلامت فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که پزشکی فقط به حضور در بیمارستان و مطب محدود نمی‌شود، گفت: ما در برابر سلامت جامعه مسئولیت داریم و این مسئولیت ایجاب می‌کند هر زمان که امکان خدمت‌رسانی به مردم وجود دارد، از ظرفیت تخصصی خود استفاده کنیم.

وی ادامه داد: در مناطقی که مردم شرایط دشوارتری را تجربه کرده‌اند، دسترسی به خدمات درمانی و پیگیری مشکلات سلامت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. برگزاری چنین رزمایش‌هایی کمک می‌کند بخشی از خدمات تخصصی به محل زندگی مردم منتقل شود و افرادی که به دلایل مختلف امکان مراجعه به مراکز درمانی را ندارند، از این خدمات بهره‌مند شوند.

این پزشک جامعه سلامت فارس تصریح کرد: نکته مهم این رزمایش، همدلی و همکاری میان پزشکان و سایر نیروهای جهادی است زیرا وقتی تخصص‌های مختلف در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، امکان پاسخ‌گویی به نیازهای متنوع درمانی فراهم می‌شود. امیدوارم فرهنگ خدمت داوطلبانه در جامعه پزشکی تقویت شود و این تجربه به برنامه‌ای مستمر برای حمایت از سلامت مردم تبدیل شود.