به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام در پیامی به مناسبت ۱۴ آبان‌ماه، روز فرهنگ عمومی، با اشاره به جایگاه فرهنگ در حیات فردی و اجتماعی، بر ضرورت صیانت از هویت دینی و ملی و تقویت بنیان‌های فرهنگی جامعه تأکید کرد.

وی در این پیام، فرهنگ را به هوایی تشبیه کرد که جامعه در آن تنفس می‌کند و سلامت، طهارت و پویایی آن را زمینه‌ساز سعادت و استحکام درونی جامعه دانست و افزود: آسیب به فرهنگ می‌تواند موجب تزلزل در عرصه‌های مختلف اجتماعی شود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان فارس با اشاره به پیشینه فرهنگی و مذهبی فارس و جایگاه شیراز به عنوان سومین حرم اهل‌بیت(ع) در ایران اسلامی، تصریح کرد: این خطه همواره کانون جوشان ادب، تقوا، ایثار و معارف ناب الهی بوده و شایسته است در زمینه ارتقای فرهنگ عمومی و تعمیق سبک زندگی اسلامی، الگویی پیشگام و اثرگذار باشد.

آیت الله دژکام، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را نقشه راه تحول و تعالی کشور دانست و با یادآوری تأکیدات رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره ضرورت مقابله با ترویج سبک زندگی غربی، خاطرنشان کرد: مقابله با این جریان و زیان‌های اخلاقی، اقتصادی، دینی و سیاسی آن، جهادی همه‌جانبه و هوشمندانه می‌طلبد.

وی با بیان اینکه صیانت از اصالت‌های معنوی و مقابله با هجمه نرم دشمن نیازمند مشارکت همه بخش‌های جامعه است، اظهار کرد: خانواده‌ها، نهادهای علمی و حوزوی، دستگاه‌های فرهنگی، دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، مساجد و کانون‌های مردمی باید با هم‌افزایی و تکیه بر معارف قرآن کریم و اهل‌بیت(ع)، سبک زندگی اصیل ایرانی ـ اسلامی را در جامعه تقویت کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس در بخش دیگری از پیام خود به مصوبه مجمع استانی شورای فرهنگ عمومی برای سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: بر اساس برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی، دو موضوع سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی و انسجام اجتماعی به عنوان محور برنامه‌های فرهنگی استان تعیین شده است.

آیت الله دژکام از فعالان فرهنگی، مدیران و مسئولان خواست تلاش ویژه‌ای برای پیشبرد اهداف این سند داشته باشند و در مسیر تحقق اولویت‌های فرهنگی استان نقش‌آفرینی کنند.

وی همچنین با گرامیداشت روز فرهنگ عمومی از تلاش‌های فعالان جبهه فرهنگی، علما، نخبگان، دانشگاهیان، تشکل‌های مردمی و اعضای شورای فرهنگ عمومی استان قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با تمسک به آموزه‌های قرآنی و هدایت‌های اهل‌بیت(ع)، زمینه اعتلای فضایل اخلاقی، گسترش روحیه ایثار، تعمیق سبک زندگی مؤمنانه و تحقق آرمان‌های تمدن‌ساز انقلاب اسلامی فراهم شود.