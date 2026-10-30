فرمانده کل سپاه از جهادگران «خدمت فاطمی» شیراز تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پیامی از تلاش و ایثار پزشکان و جهادگران طرح «خدمت فاطمی» در خدمت‌رسانی به مراکز آسیب‌دیده از جنگ در شیراز تقدیر کرد.

در بخشی از پیام فرمانده کل سپاه آمده است:

سلام و درود خدا بر امام شهیدی که نوید بعثت ملت بزرگ ایران را در یکی از بهترین بزنگاه‌های تاریخ ایران عزیز قرار داد و خود تحقق‌بخش تحول اجتماعی شگرفی در مسیر انقلاب بزرگ اسلامی شد.

جریان بعثت مبارک، دستاوردهای عظیمی را به نمایش گذاشت که خدمت ارزشمند شما جهادگران نیروی هوافضا، مجموعه فرهنگی جهادی فرماندهان شهید، جهادگران قرارگاه احمد بن موسی(ع) و سایر جهادگران خدمت فاطمی از جمله آن است.

تلاش و ایثارگری پرمعنای شما عزیزان در خدمت‌رسانی به مراکز آسیب‌دیده از جنگ، که امتداد حرکت رزمندگان جهادگر در جبهه‌های ضد استکباری و ضد صهیونیستی است، ارج می‌نهم و توفیق روزافزون شما را در ظل توجهات حضرت ولی‌عصر(عج) و تحت زعامت رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.