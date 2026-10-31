خبرگزاری مهر، گروه استانها- سکینه اسمی: ظرفیت بیمارستان‌ها و دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی از جمله شاخص‌هایی است که میزان آمادگی نظام سلامت برای پاسخگویی به نیازهای جمعیت را نشان می‌دهد، شاخص‌هایی که بررسی وضعیت آنها در آذربایجان‌غربی از وجود فاصله میان امکانات موجود و نیاز واقعی مردم حکایت دارد.

در حال حاضر ۴ هزار و ۹۳۰ تخت بیمارستانی در استان فعال است، اما سرانه تخت به ازای هر هزار نفر جمعیت به ۱.۷ تخت می‌رسد؛ در حالی که میانگین کشوری ۲.۲ تخت است و برای جبران این فاصله، حدود ۲ هزار تخت دیگر باید به ظرفیت درمانی استان اضافه شود.

این عقب ‌ماندگی تنها به ظرفیت بستری محدود نمی‌شود؛ فرسودگی برخی خانه‌های بهداشت، کمبود مراکز جامع سلامت در مناطق کم‌ برخوردار و تمرکز بخشی از امکانات درمانی در نقاط برخوردار نیز از دیگر مسائلی است که ضرورت بازنگری در نحوه توزیع زیرساخت‌های سلامت را پررنگ می‌کند.

در همین راستا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان از فاصله شاخص تخت بیمارستانی با میانگین کشور سخن می‌گوید و نماینده مردم ارومیه در مجلس نیز با تأکید بر کمبود زیرساخت‌ها، خواستار تدوین نقشه راهی زمان‌بندی‌شده برای توسعه عادلانه خدمات بهداشتی و درمانی شده است.

در شرایطی که رشد جمعیت، افزایش مراجعات درمانی و تمرکز بخشی از خدمات تخصصی در مرکز استان، نیاز به توسعه زیرساخت‌های سلامت را بیش از گذشته نمایان کرده است، آمارهای موجود از پایین‌تر بودن سرانه تخت بیمارستانی آذربایجان‌غربی نسبت به میانگین کشور حکایت دارد.

البته مسئله سلامت در این استان تنها به افزایش تعداد تخت‌ها و ساخت بیمارستان‌های جدید خلاصه نمی‌شود؛ چراکه دسترسی عادلانه به خدمات درمانی، مستلزم تقویت شبکه بهداشت در روستاها، نوسازی مراکز فرسوده، توسعه مراکز جامع سلامت در محلات کم‌برخوردار و توزیع امکانات متناسب با جمعیت و میزان محرومیت هر منطقه است. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می‌شود که برنامه استان برای جبران عقب‌ماندگی‌های حوزه سلامت چیست و توسعه زیرساخت‌های درمانی تا چه اندازه بر اساس نیاز واقعی شهرستان‌ها و مناطق مختلف پیش می‌رود؟

آذربایجان‌غربی به ۲۰۰۰ تخت بیمارستانی جدید نیاز دارد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان‌غربی از فعالیت ۴ هزار و ۹۳۰ تخت بیمارستانی در استان خبر داد و گفت: برای رسیدن به میانگین کشوری شاخص تخت بیمارستانی، دو هزار تخت دیگر به ظرفیت درمانی استان نیاز است.

محمدامین ولی‌زاد با اشاره به ظرفیت فعلی تخت‌های بیمارستانی آذربایجان‌غربی اظهار کرد: در حال حاضر ۴ هزار و ۹۳۰ تخت فعال بیمارستانی در استان وجود دارد که از این تعداد، ۳ هزار و ۸۲۴ تخت در بیمارستان‌های دانشگاهی، ۲۴۸ تخت در بیمارستان‌های تأمین اجتماعی، ۱۸۰ تخت در بیمارستان‌های نیروهای مسلح و ۶۸۰ تخت نیز در بیمارستان‌های خصوصی و خیریه فعال است.

وی با بیان اینکه شاخص تخت بیمارستانی استان به ازای هر هزار نفر جمعیت در سال جاری ۱.۷ است، افزود: این شاخص در کشور به‌طور میانگین ۲.۲ بوده و آذربایجان‌غربی از این نظر در بین ۱۰ استان برتر کشور قرار دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان‌غربی با اشاره به فاصله استان با میانگین کشوری در شاخص تخت بیمارستانی تصریح کرد: برای رسیدن به میانگین کشوری این شاخص، باید حدود ۲ هزار تخت بیمارستانی به ظرفیت موجود استان اضافه شود.

ولی‌زاد همچنین میانگین ضریب اشغال تخت‌های بیمارستانی استان در سال جاری را ۶۶ درصد اعلام کرد و گفت: مرکز آموزشی درمانی رازی با ۹۰ درصد، بیشترین ضریب اشغال تخت را در استان دارد و بیمارستان پلدشت نیز با ۲۰ درصد، کمترین میزان اشغال تخت را به خود اختصاص داده است.

وی در ادامه افزایش ظرفیت تخت‌های بیمارستانی را از مؤلفه‌های مهم ارتقای زیرساخت‌های نظام سلامت و بهبود دسترسی جمعیت به خدمات درمانی به شمرد و افزود: پایین بودن این شاخص در مقایسه با میانگین کشوری می‌تواند در شرایط افزایش مراجعات و نیاز به بستری، فشار بیشتری بر ظرفیت مراکز درمانی وارد کند و دسترسی به خدمات بستری را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، توسعه و تجهیز بیمارستان‌ها، افزایش تخت‌های فعال متناسب با پراکندگی جمعیت و نیاز مناطق مختلف و همچنین توزیع متوازن امکانات درمانی، نقش مهمی در کاهش فشار بر مراکز پرتردد، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش آمادگی نظام سلامت استان برای پاسخگویی به نیازهای درمانی شهروندان دارد.

وضعیت سرانه‌های بهداشتی و درمانی در آذربایجان‌غربی نیازمند بازنگری است

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی حاکم ممکان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: وضعیت سرانه‌های بهداشتی و درمانی در آذربایجان‌غربی، به‌ویژه در شهرستان ارومیه، نیازمند یک بازنگری جدی و تصمیم‌گیری مبتنی بر عدالت است. سلامت مردم موضوعی نیست که بتوان آن را با اقدامات مقطعی و تصمیمات پراکنده مدیریت کرد؛ این حوزه نیازمند برنامه، اولویت‌بندی و توزیع عادلانه منابع بر اساس میزان نیاز مناطق است.

وی ادامه داد: امروز یکی از مشکلات جدی استان، پایین بودن سرانه تخت‌های بیمارستانی است. طبق آمارهای اعلام‌شده، آذربایجان‌غربی برای رسیدن به وضعیت مطلوب با کمبود ۲۵۰۰ تخت بیمارستانی مواجه است و سهم قابل توجهی از این کمبود مربوط به ارومیه است. این وضعیت نشان می‌دهد که توسعه زیرساخت‌های درمانی استان متناسب با رشد جمعیت و نیاز واقعی مردم پیش نرفته است.

ممکان خاطرنشان کرد: اما مسئله سلامت استان فقط به تعداد تخت بیمارستانی محدود نمی‌شود. ما در حوزه بهداشت نیز با کاستی‌هایی مواجه هستیم که باید جدی گرفته شود. در بسیاری از مناطق روستایی، خانه‌های بهداشت نیازمند نوسازی، تجهیز و تقویت هستند و در مناطق کم‌برخوردار شهری نیز دسترسی مردم به مراکز جامع سلامت متناسب با جمعیت و نیاز آنها نیست.

نبود برنامه مشخص، برای جبران عقب‌ماندگی‌ها از چالش های حوزه سلامت استان است

وی عنوان کرد: نباید امکانات بهداشتی و درمانی صرفاً در نقاط برخوردار متمرکز شود و مردم مناطق محروم و کم ‌برخوردار برای دریافت ابتدایی ‌ترین خدمات سلامت، مجبور به طی مسافت‌های طولانی باشند، فلسفه نظام سلامت این است که خدمات تا نزدیک ‌ترین نقطه به محل زندگی مردم به ‌ویژه در روستاها، مناطق مرزی و محلات کم ‌برخوردار شهری ارائه شود.

ممکان با تاکید بر اینکه از سوی دیگر، آنچه امروز بیش از گذشته احساس می‌شود، نبود یک برنامه مشخص، زمان‌بندی‌شده و قابل ارزیابی از سوی دانشگاه علوم پزشکی برای جبران عقب‌ماندگی‌های حوزه سلامت استان است، عنوان کرد: باید مشخص باشد که در افق سه، پنج و ۱۰ ساله قرار است چه تعداد تخت به ظرفیت درمانی استان اضافه شود، کدام بیمارستان‌ها در اولویت تکمیل قرار دارند، چه تعداد مرکز جامع سلامت و خانه بهداشت باید احداث یا بازسازی شود و این مراکز بر اساس چه شاخصی در مناطق مختلف توزیع خواهند شد.

وی با بیان اینکه نمی‌توان پذیرفت که پروژه‌ای صرفاً به دلیل آماده بودن زمین یا امکان تأمین اعتبار در یک منطقه اجرا شود، اما منطقه ‌ای که از نظر شاخص‌های سلامت عقب ‌مانده‌تر است همچنان در انتظار بماند، اظهار کرد: ملاک تخصیص امکانات باید نیاز مردم، جمعیت، محرومیت و فاصله از خدمات درمانی نه نفوذ، اولویت‌های مقطعی یا توزیع غیرکارشناسی منابع باشد.

ارومیه نیز به عنوان مرکز نیازمند توسعه متوازن زیرساخت‌های سلامت است

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ارومیه نیز به عنوان مرکز استان با رشد جمعیتی و تمرکز بخش قابل توجهی از مراجعات درمانی، نیازمند توسعه متوازن زیرساخت‌های سلامت است، تکمیل پروژه‌های بیمارستانی موجود ضروری است، اما در کنار آن باید برای توسعه مراکز جامع سلامت، تقویت خدمات سرپایی و تخصصی و افزایش ظرفیت مناطق کم‌برخوردار نیز برنامه مشخص وجود داشته باشد.

وی تاکید کرد: از دانشگاه علوم پزشکی انتظار داریم یک نقشه راه جامع توسعه بهداشت و درمان آذربایجان‌غربی ارائه کند؛ نقشه‌ای که در آن وضعیت موجود هر شهرستان، سرانه تخت، تعداد مراکز بهداشتی، میزان فرسودگی زیرساخت‌ها، کمبود نیروی انسانی و تجهیزات و همچنین اولویت‌های سرمایه‌گذاری به‌صورت شفاف مشخص باشد.

ممکان گفت: مجلس نیز در چارچوب وظایف نظارتی و بودجه‌ای خود، پیگیر این موضوع خواهد بود. هدف ما تقابل با مجموعه دانشگاه علوم پزشکی نیست؛ هدف این است که منابع محدود کشور دقیقاً در جایی هزینه شود که بیشترین نیاز وجود دارد.

۷۰۰۰ میلیارد تومان برای تجهیز حوزه بهداشت و درمان آذربایجان غربی هزینه شد

استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه استان برای رسیدن به میانگین کشوری در شاخص تخت‌ بیمارستانی به توسعه قابل ‌توجه زیرساخت‌ ها نیاز دارد، گفت: برای رسیدن به این میانگین، باید حدود ۲۵۰۰ تخت بیمارستانی به ظرفیت درمانی استان افزوده شود.

رضا رحمانی در سخنرانی اخیر خود در مراسم روز پرستار با اشاره به کمبودهای حوزه بهداشت و درمان استان افزود: ارتقای شاخص‌های درمانی، تأمین تجهیزات به‌روز و توسعه زیرساخت‌های سلامت و به روزرسانی امکانات و تجهیزات پزشکی از اولویت‌های مدیریت استان است.

وی با اشاره به اقدامات انجام ‌شده در زمینه تأمین تجهیزات اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار، حدود ۷ هزار میلیارد تومان تجهیزات در استان خریداری شده که تجهیزات حوزه بهداشت و درمان را نیز شامل می‌شود.

استاندار آذربایجان‌غربی همچنین از خرید ۴۰ دستگاه آمبولانس خبر داد و افزود: تقویت امکانات و زیرساخت‌های حوزه سلامت استان جز ضروریات است.

وی با اشاره به اینکه تکمیل ظرفیت های درمانی آذربایجان غربی در دستور کار قرار دارد، ادامه داد: تکمیل بیمارستان ۴۵۰ تخت‌خوابی ارومیه و تسریع در احداث بیمارستان ۹۰ تخت‌خوابی چایپاره از جمله برنامه های مهم حوزه درمان است.

استاندار آذربایجان غربی اظهار کرد: همچنین خرید دستگاه همودیالیز برای بیمارستان تکاب از محل حقوق دولتی معادن در راستای تقویت خدمات درمانی انجام شده است.

آذربایجان‌ غربی امروز با چالش‌های جدی در حوزه سلامت مواجه است؛ کمبود پزشک، کمبود تخت و فرسودگی زیرساخت‌ها فشار مضاعف بر کادر درمان و محدودیت دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی ایجاد کرده است.

هم اکنون طرح‌های شاخص درمانی و بیمارستانی در استان در دست احداث است که تکمیل آنها می‌تواند عقب ماندگی تاریخی استان را جبران کند اما این اقدام نیازمند مشارکت همگانی، همراهی خیرین حوزه سلامت و نگاه متوازن دولت در تأمین اعتبارات و تجهیزات است.