به گزارش خبرگزاری مهر، امیر رئوف صبح دوشنبه در نشست با رئیس سازمان بسیج سازندگی فارس و جمعی از مدیران گروه‌های جهادی، حرکت‌های جهادی و مردمی‌سازی حکمرانی را از مصادیق جامعه‌پردازی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی دانست و بر ضرورت تقویت نقش رسانه در انعکاس این فعالیت‌ها تأکید کرد.

وی با بیان اینکه گروه‌های جهادی در قالب حلقه‌های میانی می‌توانند زمینه مشارکت مردم در پیشرفت جامعه را فراهم کنند، گفت: این حرکت‌ها بستری برای حضور آحاد مردم در مسیر تحقق عدالت و تمدن‌سازی نوین اسلامی است و جهادگران باید با عبور از موانع اداری، مأموریت خود را با جدیت دنبال کنند.

مدیرکل صداوسیمای فارس با اشاره به تحولات عرصه رسانه افزود: دوران اکتفا به پیوست‌های رسانه‌ای به پایان رسیده و امروز رسانه در متن تحولات قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که در نبردهای تمدنی، ابتکار عمل در روایت نخست می‌تواند نقشی تعیین‌کننده داشته باشد.

رئوف با اشاره به فعالیت بیش از چهار هزار و ۲۰۰ گروه جهادی در استان فارس تصریح کرد: با توجه به محدودیت امکانات رسانه‌ای و گستردگی سوژه‌های ارزشمند در فعالیت‌های جهادی، پیشنهاد می‌شود در هر گروه جهادی دست‌کم یک نفر از فعالان این عرصه برای تولید محتوای رسانه‌ای آموزش ببیند.

وی ادامه داد: تقویت توانمندی رسانه‌ای جهادگران می‌تواند زمینه انعکاس گسترده‌تر و مؤثرتر روایت‌های دست‌اول از فعالیت‌های آنان را در بخش‌های خبری و بسترهای فضای مجازی فراهم کند.

آمادگی صداوسیمای فارس برای آموزش رسانه‌ای جهادگران

مدیرکل صداوسیمای فارس از آمادگی این مجموعه برای آموزش جهادگران و اجرای طرح‌های مشترک رسانه‌ای خبر داد و گفت: مرکز تولید محتوای مردمی صداوسیمای فارس آمادگی دارد دوره‌های تخصصی تولید محتوا در فضای مجازی، رادیو و تلویزیون را برگزار کند.

رئوف افزود: مرکز متم و بسیج صداوسیما نیز آمادگی دارند با مشارکت بسیج سازندگی، تولیدات رادیویی، تلویزیونی و مجازی را در سطح استانی و ملی آغاز کنند.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد محتوایی فعالیت‌های فرهنگی خاطرنشان کرد: اعتبارات فرهنگی نباید صرفاً به بخش‌های کالبدی و سخت‌افزاری محدود شود، بلکه سرمایه‌گذاری در تولید فیلم، مستند، پویانمایی و استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی، ضرورتی برای ماندگاری فعالیت‌های فرهنگی است.

فعالیت ۴۲۰۰ گروه جهادی در استان فارس

در ادامه این نشست، سرهنگ پاسدار علی‌اکبر طحان، رئیس سازمان بسیج سازندگی فارس، گزارشی از فعالیت‌های این مجموعه در حوزه‌های مختلف ارائه کرد و با قدردانی از همراهی صداوسیمای فارس در انعکاس رویدادهای جهادی گفت: بسیج سازندگی به‌عنوان واسطه میان مردم و دستگاه‌های اجرایی فعالیت می‌کند و مأموریت آن به یک ساختار سازمانی محدود نیست، بلکه بستری برای مشارکت اقشار مختلف مردم و جوانان دغدغه‌مند به شمار می‌رود.

وی با اشاره به گستردگی فعالیت گروه‌های جهادی در استان افزود: در حال حاضر چهار هزار و ۲۰۰ گروه جهادی با میانگین عضویت ۲۰ نفر در فارس فعالیت می‌کنند که نخبگان، دانشجویان، پزشکان و متخصصان از جمله اعضای این گروه‌ها هستند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی فارس ادامه داد: بخش قابل توجهی از جهادگران بدون وابستگی اداری و با انگیزه خدمت‌رسانی، در مناطق محروم و روستاهای استان فعالیت می‌کنند.

طحان، ایجاد زنجیره اشتغال پایدار و توانمندسازی معیشتی اقشار کم‌برخوردار را از دیگر مأموریت‌های این مجموعه برشمرد و بر تداوم حمایت‌ها در این حوزه تأکید کرد.

وی همچنین به فعالیت‌های بسیج سازندگی در شرایط بحران، اقدامات پدافندی و امدادرسانی میدانی اشاره کرد و گفت: قرارگاه محرومیت‌زدایی کوثر نیز در زمینه‌هایی همچون تأمین جهیزیه، توزیع لوازم‌التحریر، کمک‌هزینه درمان بیماران نیازمند و مرمت منازل محرومان خدمات‌رسانی می‌کند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی فارس در پایان با قدردانی از عملکرد صداوسیمای استان در انعکاس فعالیت‌های مردمی ابراز امیدواری کرد که استمرار تعامل رسانه و گروه‌های جهادی و معرفی الگوهای موفق خدمت‌رسانی، زمینه‌ساز پیشرفت جامعه شود.

