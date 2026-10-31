دریافت 2 MB کد مطلب 6995022 https://mehrnews.com/x3dtpz ۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۳۶ کد مطلب 6995022 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۳۶ قرائتی: پرچم آمریکا را برای تحقیرش زیر پا میگذاریم حجتالاسلام والمسلمین قرائتی با اشاره به زیر پا گذاشتن پرچم آمریکا، این اقدام را نمادی از تحقیر این کشور دانست. کپی شد مطالب مرتبط «نماز» کمال اعمال است؛ ضرورت توجه به توصیه رهبر شهید کولیوند: فرهنگ نماز از دوران کودکی در مدارس نهادینه شود حجتالاسلام سادات: مهدویت محور وحدت مذاهب اسلامی در کردستان است کاظمی: آموزشوپرورش با ۳۰ میلیون ولی دانشآموز ارتباط دارد ترامپ و نتانیاهو مظهر عینی صفت شیطانی هستند برچسبها ایالات متحده امریکا پرچم آمریکا حجت الاسلام محسن قرائتی
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