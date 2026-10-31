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کد مطلب 6995022
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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۳۶

قرائتی: پرچم آمریکا را برای تحقیرش زیر پا می‌گذاریم

قرائتی: پرچم آمریکا را برای تحقیرش زیر پا می‌گذاریم

حجت‌الاسلام والمسلمین قرائتی با اشاره به زیر پا گذاشتن پرچم آمریکا، این اقدام را نمادی از تحقیر این کشور دانست.

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