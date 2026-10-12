ترامپ و نتانیاهو مظهر عینی صفت شیطانی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی بعدازظهر دوشنبه در آیین افتتاحیه کشوری سی‌وپنجمین دوره مسابقات «درس‌هایی از قرآن» استاد قرائتی، با اشاره به تقابل حق و باطل در آموزه‌های قرآنی، بر ضرورت همراهی خودسازی با اصلاح جامعه تأکید کرد.

وی با استناد به آیات سوره مبارکه صافات، به تبیین تفاوت رویکرد شیطانی با صفات الهی پرداخت و اظهار کرد: ویژگی شیطان تنها در ارتکاب گناه خلاصه نمی‌شود، بلکه تلاش برای منحرف کردن دیگران و کشاندن آنان به مسیر نادرست نیز از نشانه‌های این صفت است.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با بیان اینکه انسان مؤمن نباید تنها به صلاح فردی بسنده کند، افزود: تربیت حقیقی و اسلامی زمانی تحقق می‌یابد که فرد علاوه بر صالح بودن، برای اصلاح دیگران و هدایت جامعه نیز تلاش کند.

آیت‌الله محمدی لائینی در ادامه، دستگیری از دیگران و دعوت به نیکی را از ویژگی‌های فرشتگان الهی برشمرد و با اشاره به روایتی از امام باقر(ع)، بر نقش دعوت به خیر در زندگی انسان تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد که مؤمن باید به جای سوق دادن دیگران به گمراهی، زمینه هدایت و حرکت آنان به سوی ارزش‌های الهی را فراهم کند.

امام‌جمعه ساری همچنین با اشاره به جایگاه تزکیه در کنار تعلیم، نسبت به رفتارهایی که به گفته وی موجب گسترش گناه در جامعه می‌شود، هشدار داد و بر اهمیت رعایت عفاف و حجاب در محیط عمومی تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات بین‌المللی، دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو را از منظر خود مصداق صفات شیطانی دانست و گفت: امروز دنیا شاهد است که این دو، مظهر و نمود عینی همان صفت شیطانی هستند و با اقدامات خود به گسترش جنایت و آسیب به بشریت دامن می‌زنند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران در پایان با گرامیداشت یاد شهدای گران‌قدر، از شهدای مدرسه شجره طیبه میناب یاد کرد و بر ضرورت تداوم راه شهدا تأکید داشت.

وی همچنین با یادآوری ورزشگاه لامرد، از تلاش‌های فرهنگی برای زنده نگه داشتن یاد ایثارگران قدردانی کرد و اصلاح فرد و جامعه را از مسیرهای مهم تحقق ارزش‌های دینی دانست.