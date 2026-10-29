کولیوند: فرهنگ نماز از دوران کودکی در مدارس نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند صبح پنجشنبه در اجلاس سراسری نماز دانش آموزی در محل دانشگاه صنعتی شاهرود، نماز را فرصتی برای ارتباط با خداوند و دستیابی به آرامش درونی دانست و اظهار کرد: نماز می‌تواند زمینه تقویت تعهد، مسئولیت پذیری و ارزش‌های دینی را در زندگی انسان فراهم کند.

وی با بیان اینکه نماز نباید صرفاً به‌عنوان یک تکلیف ظاهری مورد توجه قرار گیرد، افزود: توجه به حقیقت نماز و آثار تربیتی آن می‌تواند انسان را در مسیر ارتباط با خالق، تقویت معنویت و اصلاح رفتارهای فردی و اجتماعی هدایت کند.

استاندار سمنان همچنین بر ضرورت توجه مدیران به جایگاه نماز در محیط‌های اداری تأکید کرد و افزود: مسئولان باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که جلسات و فعالیت‌های کاری با زمان اقامه نماز تداخل نداشته باشد و حرمت این فریضه الهی در مجموعه‌های اداری حفظ شود.

کولیوند با اشاره به اهمیت تربیت دینی دانش‌آموزان از سنین پایین، خانواده، مدرسه و معلمان را از عوامل اثرگذار در شکل‌گیری نگرش نسل جدید به نماز دانست و تصریح کرد: اگر نماز از دوران کودکی و نوجوانی به‌عنوان الگویی برای آرامش و ارتباط با خداوند در زندگی فرزندان نهادینه شود، آثار مثبت آن به‌تدریج در جامعه نیز نمایان خواهد شد.

وی با قدردانی از فعالیت‌های حجت‌الاسلام محسن قرائتی در ترویج فرهنگ نماز، شیوه ساده و قابل‌فهم وی در تبیین آموزه‌های قرآنی را الگویی ارزشمند برای فعالان این حوزه دانست و بر ضرورت انتقال مفاهیم دینی به نسل نوجوان و جوان با زبانی متناسب و اثرگذار تأکید کرد.

استاندار سمنان در ادامه با اشاره به پیوند فرهنگ عاشورا و اقامه نماز، خاطرنشان کرد: یکی از پیام‌های مهم نهضت امام حسین(ع)، توجه به نماز و پاسداشت این فریضه الهی است و اقامه نماز در ظهر عاشورا، جایگاه ویژه این عبادت را در سیره و آرمان‌های آن حضرت نشان می‌دهد.

کولیوند افزود: ترویج فرهنگ عزاداری باید با تبیین پیام‌های تربیتی نهضت عاشورا و اهمیت اقامه نماز همراه باشد تا نسل جوان با ابعاد معنوی و تربیتی این نهضت بیشتر آشنا شود.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط معنوی افراد با خداوند، بیان کرد: ضعف یا کوتاهی در انجام عبادت نباید موجب ناامیدی از رحمت الهی شود، بلکه باید زمینه آشنایی عمیق‌تر افراد با فلسفه نماز و بهره‌مندی از آثار معنوی و تربیتی آن فراهم شود.

استاندار سمنان از برگزار کنندگان هفتمین اجلاس سراسری نماز دانش‌آموزی، مسئولان آموزش وپرورش، روحانیون، معلمان و فعالان ترویج فرهنگ نماز قدردانی کرد و خواستار تلاش بیشتر برای گسترش فرهنگ اقامه نماز در مدارس و جامعه شد.