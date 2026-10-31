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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲

استاندار یزد: پدافند غیرعامل پس از جنگ‌های اخیر اهمیت دوچندان دارد

استاندار یزد: پدافند غیرعامل پس از جنگ‌های اخیر اهمیت دوچندان دارد

یزد- استاندار یزد با تأکید بر اهمیت پدافند غیرعامل، از اجرای برنامه‌های آمادگی اضطراری، تقویت امنیت سایبری و توسعه ساختارهای محله‌محور در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، محمدرضا بابایی در نشست شورای پدافند غیرعامل استانداری‌های کشور که با حضور معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و رئیس سازمان پدافند غیرعامل به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، بر ضرورت تقویت اقدامات پیشگیرانه و آمادگی در برابر تهدیدها تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت فزاینده پدافند غیرعامل پس از جنگ‌های اخیر اظهار کرد: فعالیت‌های اقتصادی، کشاورزی، درمانی و علمی استان با پیوست پدافند غیرعامل دنبال می‌شود و برنامه تحولی «یزد پایدار» نیز بر اساس دستورالعمل‌های این حوزه تدوین شده است.

استاندار یزد از پیش‌بینی نانوایی‌های اضطراری و سیار، تأمین و بسته‌بندی آب آشامیدنی و ذخیره کالاهای اساسی در قالب طرح شهید آبشناسان خبر داد و گفت: شناسایی و پایش مراکز پرخطر شیمیایی و حفظ کارکرد زیرساخت‌های حیاتی نیز در دستور کار استان قرار دارد.

بابایی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه امنیت سایبری و الکترونیک، یزد را از استان‌های پیشتاز کشور در این زمینه دانست و بر تداوم تقویت توانمندی‌های تخصصی برای حفاظت از شبکه‌ها و زیرساخت‌ها تأکید کرد.

وی آماده‌سازی ظرفیت مراکز تجاری، حسینیه‌ها، بوستان‌ها و فضاهای عمومی برای اسکان اضطراری را از دیگر اقدامات استان برشمرد و افزود: در راستای اجرای رویکرد محله‌محوری، ساختارهای محلی با مشارکت بزرگان و ساکنان محلات شکل گرفته است.

استاندار یزد در پایان، با اشاره به برگزاری همایش تاب‌آوری، ایمنی، امنیت و پدافند غیرعامل در استان، گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی عمومی در این حوزه را از اولویت‌های استان عنوان کرد.

کد مطلب 6995386

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