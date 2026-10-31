به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، محمدرضا بابایی در نشست شورای پدافند غیرعامل استانداری‌های کشور که با حضور معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و رئیس سازمان پدافند غیرعامل به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، بر ضرورت تقویت اقدامات پیشگیرانه و آمادگی در برابر تهدیدها تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت فزاینده پدافند غیرعامل پس از جنگ‌های اخیر اظهار کرد: فعالیت‌های اقتصادی، کشاورزی، درمانی و علمی استان با پیوست پدافند غیرعامل دنبال می‌شود و برنامه تحولی «یزد پایدار» نیز بر اساس دستورالعمل‌های این حوزه تدوین شده است.

استاندار یزد از پیش‌بینی نانوایی‌های اضطراری و سیار، تأمین و بسته‌بندی آب آشامیدنی و ذخیره کالاهای اساسی در قالب طرح شهید آبشناسان خبر داد و گفت: شناسایی و پایش مراکز پرخطر شیمیایی و حفظ کارکرد زیرساخت‌های حیاتی نیز در دستور کار استان قرار دارد.

بابایی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه امنیت سایبری و الکترونیک، یزد را از استان‌های پیشتاز کشور در این زمینه دانست و بر تداوم تقویت توانمندی‌های تخصصی برای حفاظت از شبکه‌ها و زیرساخت‌ها تأکید کرد.

وی آماده‌سازی ظرفیت مراکز تجاری، حسینیه‌ها، بوستان‌ها و فضاهای عمومی برای اسکان اضطراری را از دیگر اقدامات استان برشمرد و افزود: در راستای اجرای رویکرد محله‌محوری، ساختارهای محلی با مشارکت بزرگان و ساکنان محلات شکل گرفته است.

استاندار یزد در پایان، با اشاره به برگزاری همایش تاب‌آوری، ایمنی، امنیت و پدافند غیرعامل در استان، گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی عمومی در این حوزه را از اولویت‌های استان عنوان کرد.