آمادگی پلیس راهور یزد برای مدیریت ترافیک در شرایط احتمالی سیلاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، نشست بررسی تمهیدات مدیریت ترافیک در شرایط اضطراری با حضور مدیرکل مدیریت بحران استان، رئیس و کارکنان پلیس راهور و شهرداران مناطق پنج‌گانه شهر یزد برگزار شد.

احسان بالاکتفی با اشاره به پیش‌بینی‌های مرتبط با پدیده ال‌نینو و احتمال وقوع سیلاب، بر ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و ارتقای آمادگی عملیاتی پلیس راهور تأکید کرد.

وی مدیریت هدفمند ترافیک، ایمن‌سازی مسیرهای عبور و مرور و حضور مؤثر نیروهای راهور در مناطق پنج‌گانه شهر یزد هنگام وقوع سیلاب را از الزامات مدیریت بحران دانست و خواستار ارتباط مستمر با مرکز عملیات اضطراری استان برای تسریع در تصمیم‌گیری و واکنش به‌موقع شد.

مدیرکل مدیریت بحران استان همچنین بر آموزش گروه‌های جهادی برای همکاری و پشتیبانی از پلیس راهور در شرایط اضطراری تأکید کرد.

در این نشست، هماهنگی مستمر میان شهرداری‌ها، پلیس راهور و اداره کل مدیریت بحران و پیگیری تمهیدات لازم برای مدیریت ترافیک و تسریع در امدادرسانی به‌عنوان محورهای همکاری دستگاه‌ها مورد تأکید قرار گرفت.