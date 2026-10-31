به گزارش خبرگزاری مهر، ناخدا دوم هنر سید محمد موسوی فرگی مدیر مرکز فرهنگی و هنری موج نیروی دریایی ارتش گفت: فیلم سینمایی و مینی سریال تولد یک نجیب زاده به کارگردانی لیلی عاج و تهیه کنندگی سعید سعدی با مشارکت استراتژیک ارتش جمهوری اسلامی، مجموعه «سیما فیلم» و مرکز فرهنگی و هنری موج نداجا ساخته می‌شود.

مدیر مرکز فرهنگی هنری موج نداجا با اشاره به تولید هم زمان یک فیلم سینمایی و سریال با موضوع ناو دنا ادامه داد؛ برخلاف رویکردهای معمول، این اثر با تمرکز ویژه بر ابعاد انسانی و خانوادگی، به بازخوانی واقعه‌ی حماسی شهدای ناوشکن دنا می‌پردازد و تلاش می‌کند تا از دریچه‌ی نگاه خانواده‌های ایشان، فداکاری و ایثار سربازان مقتدر نیروی دریایی ارتش را به تصویر بکشد.

مشارکت مالی ارتش و لجستیکی نیروی دریایی ارتش در این پروژه باعث شده است که این پروژه به منظور رسیدن به جشنواره فجر با سرعت بیشتری در دستور کار قرار بگیرد .

ناخدا موسوی با اشاره به حضور ستارگان برجسته‌ی سینما در این اثر، از جمله امیرحسین آرمان، بهنوش بختیاری، حسین سلیمانی، نرگس محمدی و مونا فرجاد، تصریح کرد؛ این اثر می‌تواند هم در عرصه‌ی سینما و هم در فضای تلویزیونی، جایگاه ویژه‌ای نزد مخاطبان کسب کند و هدف ما در این پروژه، تنها نمایش قدرت نظامی نیست؛ بلکه می‌خواهیم با حضور این چهره های تاثیر گذار در سینما به بازخوانی واقعه‌ی شهدای دنا از نگاه خانواده‌هایشان، و آن پیوند عمیقی که میان ایثار نظامی و فداکاری‌های خانوادها در جریان است بپردازیم.

"تولد یک نجیب‌زاده" تلاشی است برای تجلیل از اصالت و نجیب‌زادگیِ روحسربازانی که در پهنه دریاها، جان خود را فدای میهن کردند.