  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۷:۳۱

بمباران تأسیسات شرکت نفت یمن توسط جنگنده‌های سعودی

بمباران تأسیسات شرکت نفت یمن توسط جنگنده‌های سعودی

عربستان سعودی در ادامه تجاوزات خود علیه یمن تأسیسات وابسته به شرکت نفت این کشور در استان الحدیده را هدف قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، جنگنده های سعودی طی ساعات گذشته در دو نوبت تأسیسات شرکت نفت منطقه باجل در استان الحدیده را بمباران کردند.

بر اساس این گزارش، در جریان تجاوز جنگنده های سعودی دست کم سه تن از شهروندان یمنی زخمی شدند. هنوز جزئیات بیشتری در خصوص ویرانی های برجای مانده و شهدای احتمالی منتشر نشده است.

یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن شب گذشته اعلام کرد: نیروی هوایی عربستان سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۶۶ حمله هوایی و موشکی علیه یمن انجام داد.

وی تأکید کرد: حملات هوایی و موشکی سعودی، اماکن غیرنظامی را در صنعا پایتخت یمن، و استان‌های تعز، حجه، لحج، الجوف و صعده هدف قرار داده است.

سریع تصریح کرد: این حملات با هواپیماهای اف ۱۵ و تایفون انجام شد که از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف به پرواز درآمدند. همچنین حمله موشکی از نجران انجام شد و شماری شهید و زخمی برجای گذاشت که در میان آنها زنان و کودکان به چشم می خورند. مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان سعودی علیه یمن از زمان آغاز تشدید تنش، به ۳۷۵۵ مورد رسیده است.

کد مطلب 6995842

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۸:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      عربستان فقط مقابله به مثل کرده

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها