به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، جنگنده های سعودی طی ساعات گذشته در دو نوبت تأسیسات شرکت نفت منطقه باجل در استان الحدیده را بمباران کردند.

بر اساس این گزارش، در جریان تجاوز جنگنده های سعودی دست کم سه تن از شهروندان یمنی زخمی شدند. هنوز جزئیات بیشتری در خصوص ویرانی های برجای مانده و شهدای احتمالی منتشر نشده است.

یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن شب گذشته اعلام کرد: نیروی هوایی عربستان سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۶۶ حمله هوایی و موشکی علیه یمن انجام داد.

وی تأکید کرد: حملات هوایی و موشکی سعودی، اماکن غیرنظامی را در صنعا پایتخت یمن، و استان‌های تعز، حجه، لحج، الجوف و صعده هدف قرار داده است.

سریع تصریح کرد: این حملات با هواپیماهای اف ۱۵ و تایفون انجام شد که از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف به پرواز درآمدند. همچنین حمله موشکی از نجران انجام شد و شماری شهید و زخمی برجای گذاشت که در میان آنها زنان و کودکان به چشم می خورند. مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان سعودی علیه یمن از زمان آغاز تشدید تنش، به ۳۷۵۵ مورد رسیده است.