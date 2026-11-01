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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۷:۲۵

اختلال در فرودگاه عربستان؛ ۷ هواپیما سرگردان شدند

اختلال در فرودگاه عربستان؛ ۷ هواپیما سرگردان شدند

پایگاه فلایت رادار از سرگردانی هواپیماها بر فراز شهر الدمام عربستان و اختلال در فرودگاه این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سایت فلایت رادار گزارش داد که پرواز در فرودگاه بین المللی فهد واقع در الدمام عربستان مجددا دچار اختلال شده و چندین هواپیما بر فراز این فرودگاه سرگردان شدند.

بر اساس این گزارش، ۷ هواپیما بر فراز حریم هوایی الدمام سرگردان شده و نتوانستند بر روی باند فرودگاه فرود بیایند.

پیش از این فرودگاه الدمام عربستان چندین نوبت از سوی نیروهای مسلح یمن به دلیل استفاده نظامی از آن مورد هدف قرار گرفته بود.

شب گذشته نیز خبرگزاری بلومبرگ اعلام کرد عملیات نظامی یمن موجب فلج تقریباً کامل تردد هوایی در ریاض پایتخت عربستان سعودی شده و ۹۴ درصد از پروازهای خروجی فرودگاه این شهر طی روزهای ۱۰ تا ۲۷ اکتبر (۱۸ مهرماه تا ۵ آبان) لغو شدند.

بر اساس این گزارش، عملیات نیروهای مسلح یمن شرکت هواپیمایی «الریاض» را مجبور کرده است فعالیت‌های خود را به فرودگاهی در فاصله ۴۰۰ کیلومتری منتقل کند و تا اطلاع ثانوی تنها پروازهای محدودی انجام دهد.

بلومبرگ در ادامه گزارش خود آورده است که این عملیات، تصویر ثباتی را که صنعت هوانوردی عربستان طی چندین دهه از آن برخوردار بود خدشه‌دار کرده است.

کد مطلب 6995837

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