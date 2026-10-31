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۹ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۲۷

یحیی سریع: یمن هدف ۳۷۵۵ حمله هوایی و موشکی سعودی قرار گرفته است

یحیی سریع: یمن هدف ۳۷۵۵ حمله هوایی و موشکی سعودی قرار گرفته است

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان سعودی علیه یمن از زمان آغاز تشدید تنش به ۳۷۵۵ حمله هوایی و موشکی رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: نیروی هوایی عربستان سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۶۶ حمله هوایی و موشکی علیه یمن انجام داد.

بر اساس این گزارش، سرتیپ «یحیی سریع» تأکید کرد: حملات هوایی و موشکی سعودی، اماکن غیرنظامی را در صنعا، پایتخت یمن، و استان‌های تعز، حجه، لحج، الجوف و صعده را هدف قرار داده است.

وی تصریح کرد: این حملات با هواپیماهای اف ۱۵ و تایفون انجام شد که از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف به پرواز درآمده‌اند. همچنین حمله موشکی از نجران انجام شد و شماری شهید و زخمی برجای گذاشت که در میان آنها زنان و کودکان به چشم می خورند

یحیی سریع همچنین اعلام کرد: مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان سعودی علیه یمن از زمان آغاز تشدید تنش، به ۳۷۵۵ حمله هوایی و موشکی رسیده است.

کد مطلب 6995642

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