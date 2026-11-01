 ۷.۵ کیلوگرم تریاک در شهرضا کشف شد

سرهنگ شکرالله پورخاقان در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی جان‌برکف مستقر در ایست و بازرسی شهید امامی شهرستان شهرضا، حین کنترل خودروهای عبوری و پایش دقیق محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه خودروی سواری سمند مشکوک شده و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی با اشاره به عملکرد هوشمندانه مأموران در بازرسی از خودرو افزود: در بازرسی دقیق و تخصصی انجام‌شده از این خودرو، مقدار ۷ کیلو و ۵۸۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانه‌ای جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد و خودروی توقیفی به همراه مواد مکشوفه برای سیر مراحل قانونی و تحویل به مراجع قضایی به پلیس مبارزه با مواد مخدر انتقال یافت.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا با تأکید بر تداوم برخورد قاطع و بی‌قیدوشرط پلیس با قاچاقچیان و سوداگران مرگ تصریح کرد: مبارزه با پدیده شوم قاچاق مواد مخدر به‌صورت مستمر، شبانه‌روزی و با اشرافیت کامل اطلاعاتی در محورهای مواصلاتی و نقاط کنترل انتظامی استان دنبال می‌شود و مأموران انتظامی با هوشیاری کامل، اجازه نخواهند داد محورهای ارتباطی به امنیتی برای فعالیت سوداگران مرگ تبدیل شود.

سرهنگ پورخاقان از شهروندان و رانندگان قانون‌مدار درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک یا اطلاع از فعالیت قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر، مراتب را در اسرع وقت از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات ضربتی برای دستگیری مجرمان انجام گیرد.