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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۲۸

 ۷.۵ کیلوگرم تریاک در شهرضا کشف شد

 ۷.۵ کیلوگرم تریاک در شهرضا کشف شد

اصفهان-فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا از توقیف یک دستگاه خودروی سمند و کشف ۷ کیلو و ۵۸۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک در ایست و بازرسی شهید امامی این شهرستان خبر داد.

سرهنگ شکرالله پورخاقان در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی جان‌برکف مستقر در ایست و بازرسی شهید امامی شهرستان شهرضا، حین کنترل خودروهای عبوری و پایش دقیق محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه خودروی سواری سمند مشکوک شده و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی با اشاره به عملکرد هوشمندانه مأموران در بازرسی از خودرو افزود: در بازرسی دقیق و تخصصی انجام‌شده از این خودرو، مقدار ۷ کیلو و ۵۸۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانه‌ای جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد و خودروی توقیفی به همراه مواد مکشوفه برای سیر مراحل قانونی و تحویل به مراجع قضایی به پلیس مبارزه با مواد مخدر انتقال یافت.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا با تأکید بر تداوم برخورد قاطع و بی‌قیدوشرط پلیس با قاچاقچیان و سوداگران مرگ تصریح کرد: مبارزه با پدیده شوم قاچاق مواد مخدر به‌صورت مستمر، شبانه‌روزی و با اشرافیت کامل اطلاعاتی در محورهای مواصلاتی و نقاط کنترل انتظامی استان دنبال می‌شود و مأموران انتظامی با هوشیاری کامل، اجازه نخواهند داد محورهای ارتباطی به امنیتی برای فعالیت سوداگران مرگ تبدیل شود.

سرهنگ پورخاقان از شهروندان و رانندگان قانون‌مدار درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک یا اطلاع از فعالیت قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر، مراتب را در اسرع وقت از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات ضربتی برای دستگیری مجرمان انجام گیرد.

کد مطلب 6996439

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