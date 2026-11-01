۵۰۰ اثر به دبیرخانه همایش نماز سپاه ثارالله کرمان ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی عرب‌پور صبح امروز در چهارمین همایش استانی سپاه ثارالله استان کرمان با حضور سردار حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در محل تالار فرهنگ و هنر اظهار کرد: حدود ۳۰۰ اثر بسیار خوب و فاخر از ۱۵۰ نفر از پایوران و ۲۰ نفر از سربازان وظیفه به دبیرخانه این همایش ارسال شده است.

وی بیان داشت: ۴۸ نفر در آیین پایانی چهارمین همایش نماز سپاه ثارالله استان کرمان مورد تجلیل قرار می‌گیرند.

عرب‌پور ابراز کرد: همچنین ۱۸۰ نفر از خانواده‌های سپاه در همایش استانی نماز شرکت کردند که ۲۰۰ اثر در ۲۱ رشته از جمله پوستر، موشن‌گرافی، خوشنویسی، داستان‌نویسی، کتاب، مقاله، فیلم‌های کوتاه، مستند، نماهنگ، کلیپ، شعر، اذان، یادداشت‌های عارفانه، عکاسی، نقاشی و اینفوگرافی ارسال شده است و امروز از برگزیدگان تجلیل می‌شود.

وی همچنین از تجلیل از فعالان امر نماز، فرماندهان و مدیران برتر و ائمه جماعات فعال در چهارمین همایش استانی نماز سپاه ثارالله استان کرمان خبر داد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه ثارالله استان کرمان تصریح کرد: لازم می‌دانم این را عرض کنم در ایام جنگ رمضان که همزمان با ماه مبارک رمضان بود به همت فرماندهان عزیز و مسئولان در تمام مقرهای ما، نماز جماعت به صورت فعال برگزار می‌شود.

عرب‌پور اضافه کرد: در نقاط مرزی و در رزمگاه‌ها هم تا جایی که مقدور باشد، نماز جماعت برگزار می‌شود و رزمگاه‌های تک‌نفری هم، دوستان مقید هستند نماز اول وقت در هر شرایطی اقامه شود و حضور ائمه جماعت و روحانیت در رزمگاه‌ها باعث تقویت بنیه روحی و معنوی این رزمندگان است.