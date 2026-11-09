به گزارش خبرنگار مهر، رسول زارعی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به روند اجرای مصوبات اقتصادی سفر رئیس‌جمهور به استان بوشهر اظهار کرد: در جریان سفر اسفندماه سال ۱۴۰۳ مسعود پزشکیان به بوشهر، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای حمایت از طرح‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت‌های تولیدی استان اختصاص یافت.

وی افزود: از مجموع تسهیلات پیش‌بینی‌شده، تاکنون ۱۲ هزار میلیارد تومان معادل ۱۲ همت به متقاضیان پرداخت شده که نشان‌دهنده تحقق حدود ۶۰ درصدی تعهدات اعتباری در این بخش است.

زارعی با تأکید بر نقش نظام بانکی در تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی تصریح کرد: اختصاص این حجم از منابع، بیانگر اهمیت تأمین مالی در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای استان است و شبکه بانکی باید با ایفای نقش مؤثرتر، زمینه اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری و تقویت فعالیت‌های مولد اقتصادی را فراهم کند.

تبدیل تعهدات بانکی به سرمایه‌گذاری ملموس

نماینده وزیر اقتصاد در استان بوشهر خاطرنشان کرد: ارزیابی عملکرد تسهیلات بانکی نباید تنها به میزان منابع تخصیص‌یافته یا مبالغ پرداخت‌شده محدود شود؛ بلکه معیار اصلی، تأثیر این منابع بر تکمیل طرح‌های سرمایه‌گذاری، افزایش ظرفیت تولید، حفظ و ایجاد فرصت‌های شغلی و ارتقای ارزش افزوده در اقتصاد استان است.

وی با تأکید بر ضرورت سرعت‌بخشیدن به پرداخت باقی‌مانده تسهیلات مصوب گفت: تقویت هماهنگی میان بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی برای رفع موانع احتمالی ضروری است تا منابع پیش‌بینی‌شده هرچه سریع‌تر به پروژه‌های اقتصادی تزریق و زمینه رونق تولید و تکمیل طرح‌ها فراهم شود.

زارعی تأکید کرد: مهم‌ترین اولویت در شرایط کنونی، عبور از مرحله تخصیص اعتبار و تبدیل تعهدات بانکی به سرمایه‌گذاری ملموس، ظرفیت تولیدی و اشتغال پایدار در استان است.