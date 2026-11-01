به گزارش خبرگزاری مهر، تأمین به‌موقع نهاده‌های دامی یکی از مؤلفه‌های مؤثر در استمرار فعالیت‌های تولیدی عشایر به شمار می‌رود و شبکه تعاونی‌های عشایری در این زمینه نقش مهمی در دسترسی دامداران به اقلام موردنیاز ایفا می‌کند.

در همین راستا، علی پیرجاهد، مدیرکل امور عشایر استان اردبیل، در جریان بازدید از امکانات و انبار شرکت تعاونی عشایری شهید مطهری مشگین‌شهر، بر ضرورت تقویت ذخایر نهاده‌ای و آمادگی مجموعه تعاونی‌ها برای پاسخگویی به نیاز عشایر تأکید کرد.

این بازدید با حضور رضا اصغری، مدیرعامل اتحادیه دامداران متحرک استان و اعضای هیئت‌مدیره شرکت تعاونی عشایری شهید مطهری برگزار شد و طی آن، وضعیت ذخیره‌سازی و روند تأمین نهاده‌های دامی مورد بررسی قرار گرفت.

پیرجاهد با اشاره به برنامه تأمین نهاده‌های جدید اظهار داشت: هفته آینده یک‌هزار و ۳۰۰ تن جو وارد انبارهای شرکت‌های تعاونی عشایری استان خواهد شد تا ظرفیت موجود برای تأمین نیاز دامداران عشایری افزایش یابد.

مدیرکل امور عشایر استان اردبیل با بیان اینکه نهاده‌های دامی از طریق شبکه تعاونی‌ها در اختیار عشایر قرار می‌گیرد، افزود: در حال حاضر از نظر تأمین و توزیع نهاده‌های دامی کمبودی وجود ندارد و روند عرضه اقلام موردنیاز عشایر در حال انجام است.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت نقش تعاونی‌های عشایری در پشتیبانی از تولید، وجود ذخایر مناسب در انبارها را عاملی برای اطمینان خاطر دامداران دانست و بر تداوم آمادگی این مجموعه‌ها برای تأمین و توزیع نهاده‌های موردنیاز جامعه عشایری تأکید کرد.