علی مسیب‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مدیریت شهری مشگین‌شهر در کنار اجرای طرح‌های عمرانی، توسعه خدمات شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، توجه به حوزه فرهنگ و هنر و پاسداشت مفاخر و چهره‌های برجسته منطقه را نیز در دستور کار قرار داده است.



وی افزود: در راستای مصوبات شورای فرهنگ عمومی شهرستان و با همکاری اعضای شورای اسلامی شهر، برنامه‌هایی برای ایجاد یادمان، تندیس و سردیس مفاخر فرهنگی، ادبی و هنری مشگین‌شهر در حال اجرا است.



شهردار مشگین‌شهر با اشاره به جایگاه فرهنگی و ادبی استاد مهریورز تصریح کرد: طراحی سردیس این شاعر توانمند منطقه به پایان رسیده و مراحل اجرایی آن انجام شده است و در روزهای آینده با حضور اعضای شورای فرهنگ عمومی شهرستان، مسئولان استانی و جمعی از مسئولان و اهالی فرهنگ و هنر، از این سردیس رونمایی خواهد شد.



مسیب‌زاده ادامه داد: معرفی چهره‌های شاخص فرهنگی و ادبی هر منطقه، نقش مهمی در تقویت هویت فرهنگی جامعه و آشنایی نسل جوان با پیشینه ادبی و هنری سرزمین خود دارد و مدیریت شهری مشگین‌شهر تلاش می‌کند در این مسیر اقدامات ماندگاری را به انجام برساند.



وی مفاخر فرهنگی و ادبی را بخشی از سرمایه‌های هویتی شهرستان دانست و گفت: شخصیت‌های فرهنگی و ادبی هر منطقه میراث ارزشمندی هستند که حاصل تلاش و اندیشه نسل‌های گذشته بوده و باید به نسل‌های آینده معرفی و منتقل شوند.



شهردار مشگین‌شهر خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه مدیریت شهری و اعضای شورای اسلامی شهر بر این است که در کنار فعالیت‌های عمرانی و خدماتی، ظرفیت‌های فرهنگی و هنری شهرستان نیز بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و زمینه برای معرفی چهره‌های برجسته منطقه فراهم شود.



مسیب‌زاده با بیان اینکه برنامه‌های فرهنگی مدیریت شهری به همین موضوع محدود نخواهد شد، گفت: در روزهای آینده شاهد اجرای برنامه‌ها و رویدادهای جدیدی در حوزه فرهنگ و هنر مشگین‌شهر خواهیم بود که جزئیات آن به اطلاع شهروندان خواهد رسید.



وی در پایان تأکید کرد: پاسداشت مفاخر و چهره‌های فرهنگی، اقدامی برای حفظ هویت تاریخی و فرهنگی شهرستان است و شهرداری مشگین‌شهر در حد توان خود از این رویکرد حمایت خواهد کرد.