به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدامین موسوی اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری و استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در یک منزل مسکونی در هشتگرد، موضوع در دستور کار مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از بررسی موضوع و انجام تحقیقات میدانی، با هماهنگی مقام قضایی به محل اعزام شدند و در بازرسی از آنجا ۶ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف کردند.

فرمانده انتظامی ساوجبلاغ با اشاره به دستگیری یک نفر در این پرونده گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.