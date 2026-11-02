به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) اعلام کرد شمار خبرنگارانی که در ارتباط با فعالیت حرفه‌ای خود طی سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ کشته شده‌اند، در مقایسه با دوره ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ حدود ۲۰ درصد افزایش یافته و به ۱۸۹ نفر رسیده است.

بر اساس گزارش مدیرکل یونسکو درباره امنیت خبرنگاران و خطر مصونیت عاملان جنایت علیه آنان، ۱۲۷ مورد از این کشته‌شدن‌ها در مناطق درگیری رخ داده است. در این گزارش آمده است که ۴۰ درصد خبرنگاران کشته‌شده در این مناطق، هدف حملات پهپادی قرار گرفته‌اند.

فلسطین با ۶۲ خبرنگار شهید در صدر این آمار قرار دارد. پس از آن مکزیک با ۱۷ نفر و سودان با ۱۴ نفر قرار گرفته‌اند. همچنین درگیری‌های اوکراین طی این دوره به کشته‌شدن ۱۲ نفر از کارکنان رسانه‌ای منجر شده است.

یونسکو در گزارش خود هشدار داده است که خبرنگاران محلی و بین‌المللی در مناطق جنگی با خطرهای فزاینده‌ای روبه‌رو هستند؛ از جمله قرار گرفتن در معرض آتش متقابل و هدف قرار گرفتن عمدی حتی در مناطقی دور از خطوط مقدم. بر اساس این گزارش، در چهار کشور، ۳۶ خبرنگار در محل‌های موقت فعالیت رسانه‌ای و محل‌های کار خود کشته شده‌اند و در یک مورد، حمله‌ای واحد جان ۹ خبرنگار را گرفته است.

این سازمان اعلام کرد طی ۲۰ سال گذشته کشته‌شدن یک‌هزار و ۶۰۰ خبرنگار را ثبت کرده، اما تنها ۱۴ درصد از این پرونده‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

با این حال، سهم پرونده‌های بررسی‌نشده در کشورهای فاقد درگیری مسلحانه از ۹۴ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۷۷ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یافته است.

خالد العنانی، مدیرکل یونسکو تأکید کرد تعهد به آزادی مطبوعات بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد؛ زیرا این آزادی هم در مناطق درگیر جنگ و هم در مناطق فاقد درگیری، با تهدیدهای جدی روبه‌روست و خبرنگاران همچنان بهای سنگینی می‌پردازند.