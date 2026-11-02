به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه سودان از ثبت شکایت رسمی دولت این کشور علیه اتیوپی در شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه آفریقا خبر داد.

وزارت خارجه سودان در بیانیه‌ای اعلام کرد که اتیوپی از داخل خاک خود، مواضع و اهداف غیرنظامی از جمله تأسیسات برق در سودان را هدف حمله قرار داده است.

بر اساس این بیانیه، حملات مذکور به کشته شدن شماری از غیرنظامیان و اختلال در ارائه خدمات ضروری به شهروندان سودانی منجر شده است.

دولت سودان این اقدامات را تجاوز آشکار علیه حاکمیت و زیرساخت‌های غیرنظامی خود دانسته و با طرح شکایت در نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای، خواستار رسیدگی به این حملات شده است.

سودان طی روزهای گذشته اتیوپی را به تسهیل حملات پهپادی علیه زیرساخت‌های حیاتی این کشور، از جمله شبکه برق و تأسیسات سوخت، متهم کرده است.

مقام‌های سودانی مدعی‌اند داده‌های پروازی و بقایای پهپادهای ساقط‌شده منشأ حملات از خاک اتیوپی را نشان می‌دهد؛ ادعاهایی که تاکنون به‌طور مستقل تأیید نشده‌اند.

از سوی دیگر، جنگ داخلی سودان که از آوریل ۲۰۲۳ میان ارتش این کشور و نیروهای پشتیبانی سریع آغاز شده، با افزایش حملات پهپادی و گسترش آسیب به زیرساخت‌های غیرنظامی همراه بوده است.

اتیوپی اتهام حمایت از نیروهای پشتیبانی سریع را رد کرده و در مقابل، ارتش سودان را به حمایت از شورشیان مرتبط با جبهه آزادی‌بخش تیگرای متهم می‌کند.