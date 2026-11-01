۳ تیراندازی در دالاس آمریکا با ۴ کشته و ۱۵ زخمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی بی اس، منطقه «دیپ الوم» در دالاس آمریکا پس از آنکه پلیس اعلام کرد ۳ تیراندازی در فاصله چند دقیقه از یکدیگر رخ داده و ۴ کشته و ۱۵ زخمی بر جای گذاشته است، به حالت بسته درآمد.

پلیس دالاس به سی‌بی‌اس نیوز خبر داد که اولین تیراندازی حوالی نیمه‌شب گذشته در یک فروشگاه در این محله رخ داد. پلیس اعلام کرد که ۵ نفر در یک درگیری در پارکینگ مورد اصابت گلوله قرار گرفتند.

دقایقی بعد، اداره پلیس دالاس اعلام کرد که تیراندازی دیگری در امتداد خیابان کامرس در نزدیکی خیابان کرودوس رخ داده و ۳ نفر در این حادثه کشته شدند.

به گفته پلیس، تیراندازی سوم در امتداد بلوک ۲۶۰۰ خیابان الم رخ داد که در آن یک نفر جان خود را از دست داد.

دانیل کوموکس رئیس پلیس دالاس گفت که مأموران همچنان به دنبال مظنونان بیشتر هستند و برای به دست آوردن فیلم دوربین‌ های مداربسته، خانه به خانه مراجعه می کنند.